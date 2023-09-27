Энтони Дэвидсон: «Дублер Расселл не может поспорить со статусом Хэмилтона в «Мерседесе»

Энтони Дэвидсон высказался о раскладе сил внутри «Мерседеса».

Джордж Расселл, опередивший по очкам в свой дебютный сезон в команде, в 2023 году существенно проигрывает семикратному чемпиону.

также затронул стиль общения Расселла с мостиком «Мерседеса».

«Безусловно, в команде есть иерархия. И по делу. Льюис как семикратный чемпион мира заслужил свой статус в команде, и Джордж не может с этим поспорить.

Джордж – все еще дублер, и в тех случаях, когда у него преимущество в скорости над Льюисом, он выступает очень здорово, навязывает борьбу. Но он ведет себя в стиле , вежливо, и наблюдать за этим смешно – я знаю, что он, находясь в кокпите, бурлит и кипит.

Поэтому мы видим опасные моменты, когда пилоты почти доходят до контакта, а потом он включает хорошего мальчика по радио – это очень по-британски. Я считаю, что его раздражение многослойно. И мы всегда слышим такое: «Я нормально к этому отношусь, но, если вы, пожалуйста – очень на это надеюсь – пропустите меня вперед, когда появится шанс, буду премного благодарен».

Если бы расклады были другими, мы бы услышали, наверное, чуть более уверенные просьбы. Но, думаю, в данный момент он понимает свое место в команде.

Он знает, что у него есть скорость, и мы тоже это видим. А Льюис выставляет локти, когда чувствует необходимость.

Мне очень интересно следить за такой битвой, за развитием Джорджа как гонщика, за заключительными сезонами карьеры Льюиса. Молодой и напористый пилот в лице Джорджа становится настоящей угрозой благодаря своей скорости и стабильности, и здорово, что Льюис держится», – заявил эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».

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