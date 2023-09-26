Андреа Стелла о шансах «Макларена» выиграть гонку в этом сезоне «Мы все еще слишком далеко от «Ред Булл»

В «Макларене» оценили шансы выиграть гонку в нынешнем сезоне.

Руководитель « » оценил перспективы команды, отметив, что выиграть одну из оставшихся гонок сезона будет трудно, учитывая то, что в целом болиды «Макларена» и «Ред Булл» хорошо смотрятся на трассах с одинаковыми характеристиками.

«Мы все еще слишком далеко. Хотя, справедливости ради нужно отметить, что прямо сейчас, как кажется, на шаг впереди всех находится именно Макс Ферстаппен.

В этом сезоне у нас остались гонки на довольно разнообразных трассах, но ни одна из них не обладает характеристиками трека .

Хотя на некоторых трассах мы можем быть весьма конкурентоспособны – думаю, что трек в Катаре должен неплохо подойти нашему болиду, – я боюсь, что с учетом характеристик, которые нравятся нашей машине, «Ред Булл» на подходящих нам трассах будет смотреться просто превосходно.

Так что нам нужно оставаться реалистами – и мы понимаем, что должна возникнуть определенная ситуация, чтобы мы смогли сделать последний шаг (и выиграть гонку)», – рассказал Стелла.

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