Андреа Стелла о шансах «Макларена» выиграть гонку в этом сезоне «Мы все еще слишком далеко от «Ред Булл»

Теги Гран-при Японии Макларен Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Андреа Стелла Авто

В «Макларене» оценили шансы выиграть гонку в нынешнем сезоне.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла оценил перспективы команды, отметив, что выиграть одну из оставшихся гонок сезона будет трудно, учитывая то, что в целом болиды «Макларена» и «Ред Булл» хорошо смотрятся на трассах с одинаковыми характеристиками.

«Мы все еще слишком далеко. Хотя, справедливости ради нужно отметить, что прямо сейчас, как кажется, на шаг впереди всех находится именно Макс Ферстаппен.

В этом сезоне у нас остались гонки на довольно разнообразных трассах, но ни одна из них не обладает характеристиками трека Гран-при Сингапура.

Хотя на некоторых трассах мы можем быть весьма конкурентоспособны – думаю, что трек в Катаре должен неплохо подойти нашему болиду, – я боюсь, что с учетом характеристик, которые нравятся нашей машине, «Ред Булл» на подходящих нам трассах будет смотреться просто превосходно.

Так что нам нужно оставаться реалистами – и мы понимаем, что должна возникнуть определенная ситуация, чтобы мы смогли сделать последний шаг (и выиграть гонку)», – рассказал Стелла.

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7 комментариев

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Великий Алонсо
Ответ GODZILLA
В последнее время нет, а по истории она легендарнее и круче чем РБ и Мерседес
По истории и Уильямс великая команда, а сейчас одна из худших в пелетоне
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ilia rus
Вот бы Пиастри выиграл бы, парень заслужил
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Евгений Кулешов
Ответ ilia rus
Вот бы Пиастри выиграл бы, парень заслужил
Вряд ли кто-то в пелотное заслужил свою первую победу больше, чем Норрис
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GODZILLA
Ответ Великий Алонсо
А в следующем сезоне будете ещё дальше, Феррари и Мерседес снова будут намного впереди, ибо это топ-команды, Макларен ею не является.
В последнее время нет, а по истории она легендарнее и круче чем РБ и Мерседес
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GODZILLA
Ответ Великий Алонсо
По истории и Уильямс великая команда, а сейчас одна из худших в пелетоне
Ну так и есть. У многих команд были взлеты и падения. Маки сейчас на подъёме, кто знает может после смены регламента и Вилки в топы ворвутся.
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Flylink
Ответ Великий Алонсо
А в следующем сезоне будете ещё дальше, Феррари и Мерседес снова будут намного впереди, ибо это топ-команды, Макларен ею не является.
В следующем сезоне у Маков будет машина полностью построенная в своей трубе, плюс регламент не так сильно меняется, чтобы с нуля строить машину, соответственно фундамент уже есть, так же не стоит забывать, что приходит Роб Маршал из РБ, тоже в своем роде усиление, поэтому буду очень сильно удивлен, если Маки не будут группе с Мерсами и Фурами
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