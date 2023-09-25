Берни Экклстоун: «18 Гран-при за сезон вполне достаточно. Еще немного, и командам придется удваивать штат сотрудников»

Экклстоун не видит смысла проводить больше 18 Гран-рпри за сезон «Ф-1».

Бывший руководитель гоночной серии считает, что с увеличением количества гонок в сезоне растет и нагрузка на персонал команд. Что рано или поздно привет к неприятным последствиям.

«Я могу понять людей из коммерческого отдела, потому что они могут отчитаться в том, что заключают долгосрочные контракты и тем самым зарабатывают для компании кучу денег.

Но лично я бы без тени сомнений остановился на 18 Гран-при за сезон, которые бы считались престижными. Потому что долгосрочные контракты существуют лишь на бумаге. На деле же организаторы могут в любой момент решить, что для них это не работает и просто прекратить проводить этап.

Например, в свое время от гонки так хотели отказаться организаторы . Они позволили мне и спросили мое мнение. Я же сказал им немного подождать и посмотреть, как будет работать идея проведения Гран-при, но не бросать все прямо сейчас.

Вообще, на мой взгляд, 18 Гран-при за сезон вполне достаточно. При мне мы уже проводили по 20 гонок за сезон и я уже тогда думал, что это слишком. Потому что нужно думать и о командах. Еще немного, и командам придется удваивать штат сотрудников. Если оставить все как есть, то при 22-23 гонках за сезон в «Ф-1» будет слишком много разводов. Это вопрос времени», – рассказал .

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