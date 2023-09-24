«Мне это показалось забавным». Сайнс – о решении «Мерседеса» копировать его тактику обороны позиции на Гран-при Японии

Сайнса позабавило копирование «Мерседесом» его тактики обороны позиции.

Пилот « », подводя итоги , признал, что ему показалось довольно смешным то, что гонщики «Мерседеса» пытались использовать против него его же тактику обороны, которую Сайнс продемонстрировал на Гран-при Сингапура.

Хэмилтон специально сбрасывал скорость, чтобы подпускать к себе Расселла и давать ему возможность использовать DRS. Однако, несмотря на все усилия пилотов «Мерседеса», все же удалось обогнать Расселла, а вот Хэмилтон остался впереди.

«Да, вообще мне это показалось забавным. Я посмеялся, находясь за рулем болида, видя как сбрасывает скорость в 130R, чтобы дать Джорджу использовать DRS. Мне же нужно было нужно сделать так, чтобы я мог атаковать Джорджа в шикане. Если бы мне не удалось сместить его с траектории, обгон был бы невозможен.

И я очень глубоко вошел в поворот при прохождении шиканы, сумел как бы перекрестить траектории, а потом использовал DRS, слипстрим и вообще все доступные ресурсы, чтобы обогнать его. Вообще было весело. И да, получается, что я чуть не потерял очки из-за своей же тактики.

Вообще, если честно, у « », как мне кажется, шансы были бы выше, если бы позади остался Льюис. Хотя тогда я бы точно попробовал обогнать Льюиса, потому что Джордж очень медленно проходил «Эски», 8-й и 9-й повороты.

Так что я бы попробовал атаковать в 11-м или 13-м повороте, потому что там они оба ехали медленно. Так что сложно сказать наверняка. Хотя вариант с тем, чтобы оставить Льюиса сзади, был более рискованным – потому что если бы я сумел обогнать Хэмилтона, потом я бы точно обогнал Расселла.

Вообще сегодня «Сузука» доказала свою репутацию трассы, на которой очень сложно обгонять. И что позиция на треке имеет здесь фундаментальное значение. Думаю, что я был где-то на 0,4 – 0,5 секунды быстрее Льюиса на круге, я приближался к нему. Но этой дельты оказалось недостаточно для обгона. Да, я был быстрее, но в какой-то момент ты понимаешь, что сможешь обогнать, только если будешь на секунду быстрее», – рассказал Сайнс.

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