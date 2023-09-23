Карло Сайнс: «Ред Булл» и «Макларен» быстрее «Феррари» в этот уик-энд, нам не удалось подобрать оптимальные настройки болида»

Сайнс признал отставание «Феррари» от «Ред Булл» и «Макаларена» в Японии.

Пилот « » подвел итоги квалификации, отметив, что команде не удалось подобрать оптимальные настройки болида и раскрыть его потенциал в полной мере.

«Нам было непросто на протяжении всего уик-энда, нам так и не удалось подобрать оптимальный вариант настроек болида. Мы старались адаптироваться к этой трассе, много игрались с настройками, меняли их от сессии к сессии, но так и не нашли идеальный баланс.

Да, вероятно, это немного сказалось на моем выступлении в квалификации. При этом я бы не сказал, что если бы я проехал свой круг чуть быстрее и чуть чище, то это позволило бы мне отыграть много позиций. Очевидно, что « » и «Макларен» быстрее нас в этот уик-энд, мы же на данный момент являемся третьей по скорости командой.

Посмотрим, что будет в гонке. Думаю, что нас ждет интересный заезд с большим количеством пит-стопов, с сильным износом шин, и кто знает, что может случиться. Гонка может получиться интересной, а мы, надеюсь, сможем найти лучший ритм и выступить сильнее», – рассказал .

Ферстаппен снова в порядке, «Макларен» – на первом ряду в Японии