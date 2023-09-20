Алекс Албон о неудаче в «Ред Булл»: «Я был обязан постараться воспользоваться этой возможностью – даже если не был к этому готов»

Албон рассказал о причинах своей неудачи в выступлениях за «Ред Булл».

Пилот « » провел в системе « » два сезона (половину сезона в «Торо Россо» и полтора в «Ред Булл»), но затем потерял место в команде из-за недостаточно хороших результатов.

Позже, пропустив сезон-2021, Албон сумел восстановить свою репутацию, выступая за «Уильямс», и сейчас считается одним из лучших пилотов «Ф-1».

Албон отметил, что согласен с , который в качестве одной из причин неудачи в «Ред Булл» назвал то, что тот вел себя слишком мило и вежливо, и ему не хватило правильной агрессии.

В беседе с корреспондентом Sky Sports Тедом Кравицем Албон согласился с британцем, когда тот сказал, что был удивлен переводом Албона в «Ред Булл» посреди сезона-2019.

«Должен сказать, что у меня была такая же реакция. Но в целом я был обязан постараться воспользоваться этой возможностью – даже если не был к этому готов. Полагаю, я просто был слишком наивным. Но с другой стороны ты не хочешь стать гонщиком, который отказывается от такого шанса, а потом получается, что этот шанс был единственным в твоей карьере. Ведь никто не говорит, что такой шанс тебе обязательно дадут немного позже.

Что касается того, что я был слишком «милым» – да, я согласен. Хотя тут скорее дело в том, что в той ситуации мне казалось, что теперь я должен на все говорить «да» и со всем соглашаться – просто потому что я не хотел упустить этот шанс.

В каком-то смысле дело еще и в том, что я был слишком молод, и в такой ситуации ты очень хочешь поладить с людьми вокруг себя. Ты хочешь, чтобы к тебе хорошо относились, чтобы ты нравился команде, делаешь все, чтобы попытаться адаптироваться», – рассказал Албон.

Резервисты в «Ф-1» вообще получают шанс в настоящих болидах? Чем они занимаются? Только ждут в боксах?