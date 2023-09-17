Шарль Леклер: «Знал, что гонка будет тяжелой. Нужно было лучше выступить в квалификации»

Шарль Леклер прокомментировал четвертое место по итогам Гран-при Сингапура.

Напарник Леклера по «Феррари» одержал победу.

«Я знал, что гонка сложится для меня тяжело. На первом отрезке важно было защитить Карлоса, чтобы заехать в боксы раньше него. Появилась машина безопасности, так что пришлось проводить двойной пит-стоп. Кроме этого, у меня был трафик, и я потерял три позиции.

Это поставило нас в невыгодное положение. На рестарте я испытывал проблемы с шинами и понимал, что с этого момента гонка будет трудной.

Команда сработала отлично, особенно на первом отрезке. Мне нужно было выступить лучше вчера, чтобы оказаться в другом положении», – заявил монегаск.

также ответил на вопрос, хотел ли он провести остановку в режиме виртуальной машины безопасности, которым воспользовались пилоты « »:

«Да, но не думаю, что это многое бы изменило, так как [Хэмилтон] и [Расселл] тоже заехали в боксы. Наверное, я бы финишировал позади них».

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