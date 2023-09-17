Шарль Леклер: «Знал, что гонка будет тяжелой. Нужно было лучше выступить в квалификации»
Шарль Леклер прокомментировал четвертое место по итогам Гран-при Сингапура.
Напарник Леклера по «Феррари» Карлос Сайнс одержал победу.
«Я знал, что гонка сложится для меня тяжело. На первом отрезке важно было защитить Карлоса, чтобы заехать в боксы раньше него. Появилась машина безопасности, так что пришлось проводить двойной пит-стоп. Кроме этого, у меня был трафик, и я потерял три позиции.
Это поставило нас в невыгодное положение. На рестарте я испытывал проблемы с шинами и понимал, что с этого момента гонка будет трудной.
Команда сработала отлично, особенно на первом отрезке. Мне нужно было выступить лучше вчера, чтобы оказаться в другом положении», – заявил монегаск.
Шарль также ответил на вопрос, хотел ли он провести остановку в режиме виртуальной машины безопасности, которым воспользовались пилоты «Мерседеса»:
«Да, но не думаю, что это многое бы изменило, так как Льюис [Хэмилтон] и Джордж [Расселл] тоже заехали в боксы. Наверное, я бы финишировал позади них».
Магический пилотаж Сайнса принес «Феррари» первую победу в сезоне
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Я не вижу чемпионом Феррари до смены регламента.
А запоминают только чемпионов, а не выигрыши в гранпри пару раз в пару сезонов.
В то что он просел настолько, что Сайнс реально стал быстрее него не верится, так уже было в их первый сезон, что было как только пахнуло потенциальным чемпионством мы все видели.
Только вот его статус в команде трясет все больше, так можно и доиграться
Карлос при схожих приказах(Монако, Сильверстоун) посылал команду и сохранил лицо.