Шарль Леклер: «Знал, что гонка будет тяжелой. Нужно было лучше выступить в квалификации»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Джордж Расселл Авто

Шарль Леклер прокомментировал четвертое место по итогам Гран-при Сингапура.

Напарник Леклера по «Феррари» Карлос Сайнс одержал победу.

«Я знал, что гонка сложится для меня тяжело. На первом отрезке важно было защитить Карлоса, чтобы заехать в боксы раньше него. Появилась машина безопасности, так что пришлось проводить двойной пит-стоп. Кроме этого, у меня был трафик, и я потерял три позиции.

Это поставило нас в невыгодное положение. На рестарте я испытывал проблемы с шинами и понимал, что с этого момента гонка будет трудной.

Команда сработала отлично, особенно на первом отрезке. Мне нужно было выступить лучше вчера, чтобы оказаться в другом положении», – заявил монегаск.

Шарль также ответил на вопрос, хотел ли он провести остановку в режиме виртуальной машины безопасности, которым воспользовались пилоты «Мерседеса»:

«Да, но не думаю, что это многое бы изменило, так как Льюис [Хэмилтон] и Джордж [Расселл] тоже заехали в боксы. Наверное, я бы финишировал позади них».

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11 комментариев

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Schiaff1no
Если в следующей паре гонок не будет поула и такой же работы команды над его защитой- нужно уходить, куда угодно и поскорее
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Гектор Печорин
Как то странно себя шарль ведёт, понятное дело хороший парень, все для команды, но гонщики с чемпионскими амбициями так себя не ведут как правило. Ферстаппен так себя никогда не ведёт, у него он сам на первом месте, поэтому и чемпион, а леклер в каждом интервью только мы команда и все в таком духе, так и останется в подающих надежды
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Aleksandr Lesnikov
Ответ Schiaff1no
Если в следующей паре гонок не будет поула и такой же работы команды над его защитой- нужно уходить, куда угодно и поскорее
в бойз-бенд за рояль, например
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FirePhoenix
С таким менталитетом чел чемпионом не станет. Отличный вторикелла
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Рнпрл Аари
Как и договорились заранее все отдали для победы, пожертвовал своей гонкой можно сказать, ещё и на пите с блокировкой не повезло
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Мадина Уйгурова
Звание первого пилота после мощного начала предыдущего сезона, в этом, увы, потерял.
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Ответ FirePhoenix
С таким менталитетом чел чемпионом не станет. Отличный вторикелла
причем тут менталитет?))))
Я не вижу чемпионом Феррари до смены регламента.
А запоминают только чемпионов, а не выигрыши в гранпри пару раз в пару сезонов.
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Abuby
Ответ Мадина Уйгурова
Звание первого пилота после мощного начала предыдущего сезона, в этом, увы, потерял.
После летнего перерыва, когда машину настроили под испанца.
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Nandomo
Эклер зря расслабился, ведет себя как найс гай пока чемпионство не светит, чтобы потом сказать, но я же отрабатывал вторым номером, когда надо было.
В то что он просел настолько, что Сайнс реально стал быстрее него не верится, так уже было в их первый сезон, что было как только пахнуло потенциальным чемпионством мы все видели.
Только вот его статус в команде трясет все больше, так можно и доиграться
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MidnightDancer
Не ждал что новая версия Боттаса реинкарнируется в Шарле. Унизился в лучших традициях.

Карлос при схожих приказах(Монако, Сильверстоун) посылал команду и сохранил лицо.
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