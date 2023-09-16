Ронни О’Салливан: «Кто-то вроде Ферстаппена нужен каждому виду спорта»

Теги Ред Булл Ронни О'Салливан Формула-1 Люка Бресель Макс Ферстаппен Си Цзяхуэй Авто

Ронни О’Салливан назвал «Формулу-1» и Макса Ферстаппена примерами для подражания.

Культовый снукерист полагает, что следить за соревнованиями интереснее при доминировании одного спортсмена, как это происходит в автоспорте с «Ред Булл» и Ферстаппеном.

«Я считаю, что спорт становится более захватывающим, если кто-то один способен доминировать. Все хотят, чтобы он проиграл. Но в данный момент [в снукере] нет такого игрока.

Есть много хороших игроков из Бельгии: Бен Мертенс, и, конечно Люка [Бресель], который выиграл чемпионат мира. В Китае много хороших игроков, Си Цзяхуэй фантастически выиграл на чемпионате мира – прекрасный талант, отличный игрок. Здорово было бы увидеть доминирование кого-то из них.

Каждому виду спорта нужен кто-то вроде Ферстаппена, который все выигрывает, а люди просто хотят увидеть, проиграет ли он сегодня. Люди хотят наблюдать за тем, сможет ли кто-то выиграть у по-настоящему доминирующих игроков. Снукеру нужен такой спортсмен», – заявил семикратный чемпион мира.

«Ред Булл» и Перес согласны: его машина и настройки максимально близки к Ферстаппену. Почему же Макс тогда настолько быстрее?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий