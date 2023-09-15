Кристиан Хорнер – о том, кто выступит за «Ред Булл» в практиках: «Очевидно, у нас есть пара пилотов в молодежной программе»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Формула-2 Формула E Джейк Деннис Исак Хаджар Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, кому команда предоставит болид в двух практиках в этом году.

В течение сезона каждая команда «Ф-1» обязана дать юниорам возможность провести за рулем болида две тренировочные сессии. «Ред Булл» пока ни разу этого не сделал.

В Катаре, США и Бразилии пройдут этапы в формате со спринтом, а гонка в Лас-Вегасе пройдет впервые – скорее всего, в этих случаях команда оставит основной состав. Так что самыми вероятными вариантами остаются Япония, Мексика и Абу-Даби.

«Очевидно, у нас есть пара пилотов в молодежной программе. Также есть пилоты, с которыми мы работаем. У нас есть Джейк Деннис, чемпион «Формулы Е», который за кулисами много работал с нами на симуляторе. В эти выходные здесь будет Исак Хаджар [пилот «Формулы-2»], и он будет также нашим резервистом. Так что у нас есть варианты и время, прежде чем посадить кого-то в болид», – сказал Хорнер.  

Гран-при Сингапура-2023. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 8-й

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