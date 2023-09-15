Джордж Расселл: «Мне очень понравился новый вариант конфигурации трассы»

Расселлу понравилась новая конфигурация трассы Гран-при Сингапура.

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов, отметив, что остался доволен и работой болида, и обновлением конфигурации трека.

«В целом очень хорошая для нас пятница. По ощущениям, машина хорошо работает на этой трассе. В прохладных условиях, в которых проходила вторая практика, ситуация еще улучшилась, но и в первой практике, хотя условия были не репрезентативными, машина работала неплохо.

Мы видим плотную борьбу между сразу несколькими командами. «Феррари» кажется очень быстрой, особенно на квалификационном круге. Что касается темпа на длинной дистанции, то он был хорош сразу у нескольких команд. Тем не менее, мы можем с оптимизмом смотреть на оставшиеся сессии.

Еще мне очень понравился новый вариант конфигурации трассы. Благодаря изменениям последний сектор, да и весь круг в целом, теперь проходится намного более плавно. А еще это должно улучшить ситуацию с борьбой колесо в колесо в гонке, с обгонами. Да и новый асфальт на отрезке с первого по пятый поворот определенно сделал трассу лучше», – рассказал .

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