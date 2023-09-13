Валттери Боттас о шансах на 7-е место в Кубке конструкторов: «Сейчас «Уильямс» явно быстрее нас»

Пилот « » поделился мнением о шансах команды опередить «Уильямс» в Кубке конструкторов.

Благодаря прогрессу в работе с болидом и отличным выступлениям , команда заработала уже 21 балл – и « » занимает седьмое место в Кубке конструкторов.

«Сейчас «Уильямс» явно быстрее нас. Трассы, на которых проходили две последние гонки, были совсем разными по своим требованиям к прижимной силе. Но у «Уильямса» все равно было очевидное преимущество.

Это нас немного беспокоит. С другой стороны, на Гран-при Сингапура у нас будут новинки. Если они помогут сократить отставание, то седьмое место в Кубке конструкторов все еще будет возможным. Если же приблизиться не удастся, будет трудно», – рассказал Боттас.

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