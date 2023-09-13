Риккардо приедет на Гран-при Сингапура – однако не будет выступать в гонке (The Race)

Пилот « » приедет на и будет работать с командой.

Риккардо продолжает восстанавливаться после перелома запястья, полученного в аварии перед Гран-при Нидерландов. За «Альфа Таури» временно выступает резервный пилот « » .

Лоусон продолжит выступать на команду и на Гран-при Сингапура, в то время как Риккардо будет работать с инженерами.

Хэмилтон ткнул шпильку в Ферстаппена: напарники Льюиса – круче, а Макс ни с кем не сражался. Это правда, но что меняется?