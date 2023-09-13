Риккардо приедет на Гран-при Сингапура – однако не будет выступать в гонке (The Race)

Теги Ред Булл Альфа Таури Гран-при Сингапура Формула-1 Даниэль Риккардо Лиам Лоусон Авто

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо приедет на Гран-при Сингапура и будет работать с командой.

Риккардо продолжает восстанавливаться после перелома запястья, полученного в аварии перед Гран-при Нидерландов. За «Альфа Таури» временно выступает резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон.

Лоусон продолжит выступать на команду и на Гран-при Сингапура, в то время как Риккардо будет работать с инженерами.

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