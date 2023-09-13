Карлос Сайнс: «Если посмотреть на гонку развития болидов, то «Феррари», как мне кажется, будет в числе лучших»

Пилот «Феррари» рассказал о целях команды на остаток сезона.

По словам Сайнса, в «Феррари» не собираются бросать сезон и будут бороться за второе место в Кубке конструкторов.

В данный момент «Феррари» занимает третью строчку в общем зачете, отставая от « » на 45 очков.

«У нас остается борьба в Кубке конструкторов против «Мерседеса» и « », из которой мы еще можем выйти победителями, если идеально отработаем остаток сезона.

Мне кажется, что с точки зрения развития болида мы неплохо поработали. Если посмотреть на гонку развития болидов, то « », как мне кажется, будет в числе лучших. Обычно мы уступали в гонке развития болидов «Мерседесу» и «Ред Булл», но в этом году, как мне кажется, этого не случилось», – рассказал Сайнс.

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