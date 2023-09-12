Тото Вольфф: «Мерседес» может отыграть 0,5 секунды и вернуться в борьбу с «Ред Булл» в 2024-м»

Тото Вольфф считает, что «Мерседесу» по силам совершить рывок и догнать «Ред Булл».

«Учитывая, где мы сейчас, просто нужно одномоментно сделать шаг вперед, который совершили «Макларен» и «Астон Мартин». Необходимо обновление не на две десятые, а на пять – тогда мы вернемся в игру. Так что да, я считаю, что это возможно.

У нас есть ряд направлений. Если бы мы знали [куда двигаться], стало бы гораздо легче, однако машина очень непредсказуемая, сцепления не хватает. Есть много нерешенных вопросов.

Принято считать, что в «Ф-1» существует волшебное решение, которое даст скорость. Я же полагаю, что надо просто сделать так, чтобы все компоненты заработали вместе. Не стал бы выделять что-то одно», – заявил исполнительный директор «Мерседеса», отвечая на вопрос о борьбе с чемпионами «Формулы-1» в 2024 году.

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