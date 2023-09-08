Нико Хюлькенберг об «Ауди»: «Нужно работать, демонстрировать убедительные выступления – и тогда, может быть, у меня появится шанс»

Пилот « » поделился мнением о своих шансах попасть в «Ауди».

Немецкая команда, выкупившая большую часть акций « », собирается выступать в «Формуле-1» с 2026 года в качестве заводской конюшни.

Также считается, что в «Ауди» хотели бы пригласить на одно из двух свободных мест немецкого гонщика.

«Да, разумеется, сейчас «Ауди» является одним из наиболее привлекательных проектов, в «Формулу-1» приходит новый бренд. И речь идет о немецком автопроизводителе – с некоторыми людьми оттуда мне доводилось работать в прошлом, и у нас неплохо получалось. Так что да, на бумаге все это выглядит здорово.

Очевидно, что мне нужно продолжать упорно работать, демонстрировать убедительные выступления на трасса – и тогда, может быть, у меня появится шанс (попасть в « »). Но тут только время покажет, возможно это или нет», – рассказал Хюлькенберг.

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?