Нико Хюлькенберг об «Ауди»: «Нужно работать, демонстрировать убедительные выступления – и тогда, может быть, у меня появится шанс»

Теги Заубер Ауди Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Авто

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился мнением о своих шансах попасть в «Ауди».

Немецкая команда, выкупившая большую часть акций «Заубера», собирается выступать в «Формуле-1» с 2026 года в качестве заводской конюшни.

Также считается, что в «Ауди» хотели бы пригласить на одно из двух свободных мест немецкого гонщика.

«Да, разумеется, сейчас «Ауди» является одним из наиболее привлекательных проектов, в «Формулу-1» приходит новый бренд. И речь идет о немецком автопроизводителе – с некоторыми людьми оттуда мне доводилось работать в прошлом, и у нас неплохо получалось. Так что да, на бумаге все это выглядит здорово.

Очевидно, что мне нужно продолжать упорно работать, демонстрировать убедительные выступления на трасса – и тогда, может быть, у меня появится шанс (попасть в «Ауди»). Но тут только время покажет, возможно это или нет», – рассказал Хюлькенберг.

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?

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