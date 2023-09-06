Карлос Сайнс-старший о «Феррари» на Гран-при Италии: «Не ожидал такого открытого обмена ударами между Леклером и Карлосом»

Теги Гран-при Италии Феррари Карлос Сайнс-старший Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Карлос Сайнс-старший высказался о выступлении «Феррари» на Гран-при Италии.

Двукратный чемпион WRC признал, что решение «Феррари» разрешить его сыну и Шарлю Леклеру открыто бороться друг с другом на трассе вызвало его удивление.

«Да, это странно. Порой команда решает так, а порой иначе. Но тут все зависит от Карлоса, умения понимать стратегию – и почему порой напарники начинают бороться друг с другом в ситуации, когда вроде бы не должны этого делать.

Еще до гонки было понятно, что Карлосу и Шарлю будет трудно бороться с пилотами «Ред Булл». Но то, что случилось на последних кругах – с открытым обменом ударами между Карлосом и Шарлем, – такого я точно не ожидал.

Но в целом мы можем быть довольны. «Феррари» на подиуме, и вполне заслуженно. И оглядываясь назад я также могу сказать, что рад тому, как Карлос сумел выиграть третье место без вмешательства со стороны», – рассказал Сайнс-старший.

Сайнс должен стать первым пилотом «Феррари». Гран-при Италии доказал: притязания – оправданы

21 комментарий

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Mr.Alien
Ответ d-kniga
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Не атаковал бы — написали бы, что монегаск бесхарактерный
+19
-3
+16
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Рнпрл Аари
"Вмешательство со стороны" это он про Британию 22го?)))
+16
-3
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Макс Боронин
Ответ Роман
Леклер всё делал правильно. Сайнцы со времён Торо Россо играют в грязные закулисные игры.
Какие именно?
+11
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Ми Ли
Надеюсь Леклер продолжит так делать.И не будет выполнять установки команды.
+13
-6
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Макс Боронин
Ответ Ми Ли
Надеюсь Леклер продолжит так делать.И не будет выполнять установки команды.
А прикинь они бы в стену уехали вместо 3-4 места по вине Шарля. Ставить свои амбиции выше командных - такое себе.
+7
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<~Inter~>
Ответ Макс Боронин
А прикинь они бы в стену уехали вместо 3-4 места по вине Шарля. Ставить свои амбиции выше командных - такое себе.
Так Вассер сам загнал команду в такую ситуацию. Он любит подчёркивать, что в команде нет 1 и 2 номера, а значит гонщики имеют право бороться на трассе. В РБ, Мерседес, Астон и Макларен все знают кто основной пилот и как итог крайне редко возникают ситуации жёсткой борьбы
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Grigpar
Теперь простая борьба между пилотами называется "открытый обмен ударами".
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<~Inter~>
Леклер хотя бы атакует. Санйс же любит по ходу гонки говорить с мостиком, чтобы его пропустили
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Scorpio
Ответ Рнпрл Аари
"Вмешательство со стороны" это он про Британию 22го?)))
тут подойдет фотка кудрявого, грозящего пальчиком)
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Серегей Юдин
Ответ Grigpar
Теперь простая борьба между пилотами называется "открытый обмен ударами".
Ну если вы внимательно смотрели гонку то на последних кругах были именно удары колес
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Роман
Ответ Ми Ли
Надеюсь Леклер продолжит так делать.И не будет выполнять установки команды.
Согласен. Надеюсь настала пора для Леклера отодвигать свою мягкость на самый дальний план.
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Фанат спорта01
Ответ Макс Боронин
А прикинь они бы в стену уехали вместо 3-4 места по вине Шарля. Ставить свои амбиции выше командных - такое себе.
какая разница 3-4место или сход это Феррари а не какой нибудь Астон Мартин или Макларен.
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Jack 13th
Ответ Макс Боронин
Какие именно?
Закулисные.
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Миляуша Хусаинова
Ответ Jack 13th
Как по мне, так Шарль отсасайнсу просто в лицо плюнул, показав, что он сильнее него не только как пилот, но и психологически. Может я и ошибаюсь, но это тот вариант, когда нужно проиграть сражение, чтоб выйграть войну.
От РБ бы он так оборонялся, как боролся за 3 место. Хоть чутка бы надавил на Макса в первой половине гонки. А так ехал курил бамбук, в конце решил показать, что он первый номер. Молодец, что сказать
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Mortimer1
Ответ <~Inter~>
Леклер хотя бы атакует. Санйс же любит по ходу гонки говорить с мостиком, чтобы его пропустили
Сайнс не дурак чтобы руинить гонку и себе и напарнику
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Фанат спорта01
Ответ Mortimer1
Сайнс не дурак чтобы руинить гонку и себе и напарнику
или просто не может догнать Леклера?
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