Карлос Сайнс-старший о «Феррари» на Гран-при Италии: «Не ожидал такого открытого обмена ударами между Леклером и Карлосом»

высказался о выступлении «Феррари» на Гран-при Италии.

Двукратный чемпион WRC признал, что решение «Феррари» разрешить его сыну и Шарлю Леклеру открыто бороться друг с другом на трассе вызвало его удивление.

«Да, это странно. Порой команда решает так, а порой иначе. Но тут все зависит от Карлоса, умения понимать стратегию – и почему порой напарники начинают бороться друг с другом в ситуации, когда вроде бы не должны этого делать.

Еще до гонки было понятно, что Карлосу и Шарлю будет трудно бороться с пилотами «Ред Булл». Но то, что случилось на последних кругах – с открытым обменом ударами между Карлосом и , – такого я точно не ожидал.

Но в целом мы можем быть довольны. «Феррари» на подиуме, и вполне заслуженно. И оглядываясь назад я также могу сказать, что рад тому, как Карлос сумел выиграть третье место без вмешательства со стороны», – рассказал Сайнс-старший.

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