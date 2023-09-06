Гельмут Марко: «Мы определенно рассчитываем на Лоусона в будущем»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Лиам Лоусон Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о выступлениях Лиама Лоусона за «Альфа Таури».

Лоусон, который заменяет травмированного Даниэля Риккардо, провел уже два Гран-при и оставил хорошее впечатление.

«Лиам уже какое-то время работает с нами. В борьбе на трассе он действует умно, но при этом достаточно жестко. В этом он чем-то похож на Брюса Макларена. И мы определенно рассчитываем на него в будущем.

На Гран-при Италии у него не было проблем со скоростью. У него хорошие перспективы. Тем не менее, в этом сезоне Лиам на постоянной основе выступает в японской «Супер-Формуле», где занимает второе место и ведет упорную борьбу. И те машины быстрее, чем в «Формуле-2».

Однако, потому что это Япония, там на ситуацию смотрят немного не так. Может быть, он сможет выиграть титул. Может ли он получить место основного пилота в «Ф-1» вместо резервного? Да, это может довольно быстро случиться», – рассказал Марко.

А у «Ред Булл» вообще есть слабости? Команда «Ф-1» достигла идеала?

1 комментарий

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Aleksandr Lesnikov
хорошая альтернатива Рику, с какой стороны не посмотреть.
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