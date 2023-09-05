Норрис, Сайнс, Варан, Эриксен и другие звезды вложили $54 млн в спортивный фонд

Теги Феррари Макларен бизнес Карлос Сайнс Ян Вертонген Формула-1 Кристиан Эриксен Дэйли Блинд Рафаэль Варан Жоау Мариу деньги Авто

Лидер «Макларена» Ландо Норрис и пилот «Феррари» Карлос Сайнс вместе со звездными футболистами вложились в новый фонд.

Проект Elite Performance Fund будет специализироваться на спортивных вопросах: технологиях и медиа, привлечении болельщиков и питании. Инвестиции составили 50 миллионов евро (около 54 миллионов долларов). Спортсмены также станут советниками фонда.

Помимо гонщиков «Формулы-1» фонд привлек чемпиона мира 2018 года Рафаэля Варана, его партнера по «Манчестер Юнайтед» Кристиана Эриксена, чемпиона Европы 2016 года Жоау Мариу, бельгийского защитника Яна Вертонгена и игрока сборной Нидерландов Дэйли Блинда.

Что случилось на Гран-при Италии: «Феррари» отдала шанс на победу и едва удержала подиум, Хэмилтон нагрубил

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
proto88
Сарафанное радио работает. Как бы потом управ фондом не сквозонул
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий