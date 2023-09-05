Норрис, Сайнс, Варан, Эриксен и другие звезды вложили $54 млн в спортивный фонд

Лидер « » Ландо Норрис и пилот «Феррари» вместе со звездными футболистами вложились в новый фонд.

Проект Elite Performance Fund будет специализироваться на спортивных вопросах: технологиях и медиа, привлечении болельщиков и питании. Инвестиции составили 50 миллионов евро (около 54 миллионов долларов). Спортсмены также станут советниками фонда.

Помимо гонщиков «Формулы-1» фонд привлек чемпиона мира 2018 года Рафаэля Варана, его партнера по «Манчестер Юнайтед» Кристиана Эриксена, чемпиона Европы 2016 года Жоау Мариу, бельгийского защитника Яна Вертонгена и игрока сборной Нидерландов Дэйли Блинда.

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