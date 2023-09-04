Алекс Албон о 7-м месте в Монце: «В следующих гонках, вплоть до Гран-при Лас-Вегаса, у нас будет мало шансов»

Теги Гран-при Италии Уильямс Формула-1 Александр Албон Авто

Пилот «Уильямса» Алекс Албон поделился мнением о выступлении команды на Гран-при Италии.

Албон в Монце сумел финишировать седьмым и принес команде еще 6 очков.

При этом Албон считает, что в большинстве оставшихся гонок «Уильямсу» будет трудно повторить такие результаты.

«Было непросто, потому что мы очень слабо проходили последний поворот. Мы неплохо смотрелись в «Аскари», но очень медленно проходили «Параболику», и соперники постоянно догоняли меня на этом участке.

Износ шин был очень сильным. Еще перед гонкой, по пути на стартовую решетку мы поняли, что нас ждет очень тяжелая гонка.

У нас не было темпа, но была хорошая максимальная скорость. Именно это позволил удержать позади Ландо Норриса. Думаю, он сильно разочарован. Я бы на его месте был. Просто мы достаточно уверенно работали на торможении в первом повороте, и этого оказалось достаточно. И хотя у соперников было преимущество в прижимной силе, возможности для чистого обгона не было. Каждый раз, когда они пытались обойти меня за счет позднего торможения, их уносило шире.

В целом команда сделала неплохой шаг вперед в работе с болидом. Но меня беспокоят наши перспективы на трассах, вроде Гран-при Бразилии. Даже, положение команды улучшилось, и нам это было очень нужно, поскольку мне кажется, что в следующих гонках, вплоть до Гран-при Лас-Вегаса, у нас будет мало шансов. Я не говорю, что мы не будем продолжать атаковать, но такой финиш гонки в Монце – это хорошая новость», – рассказал Албон.

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1 комментарий

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Дмитрий Фурсов
Ну 7-е место в КК вилкам уже гарантировано, не представляю, чтобы Хаас и обе Альфы набрали хотя бы 10 очков за остаток сезона. Хаас жрет шины как не в себя, Альфы просто медленные, а обновляться уже вряд ли кто-то будет. До 6-го места уже пропасть
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