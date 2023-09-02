Лиам Лоусон: «У нас был потенциал, чтобы пробиться в третий сегмент квалификации»

Теги Гран-при Италии Альфа Таури Формула-1 Лиам Лоусон Авто

Пилот «Альфа Таури» Лиам Лоусон подвел итоги квалификации к Гран-при Италии.

Лоусон отметил, что остался чуть-чуть расстроен результатом, поскольку считал, что у команды был шанс пройти в третий сегмент.

«Неплохая квалификация, но наше время прохождения круга определенно могло бы быть лучше. Обе машины были очень близки к тому, чтобы попасть в третий сегмент квалификации. Значит у нас был потенциал на то, чтобы добиться этого. Так что в этом смысле я немного разочарован.

С другой стороны, я доволен тем, какой шаг вперед мы сделали относительно пятничных практик, просто мы могли бы добиться чуть большего.

В целом же опыт приходит с накатом. Речь о совсем небольших вещах – например о том, как меняется уровень сцепления машины с трассой при смене комплекта шин, от состава к составу, что при этом происходит с машиной. Такие вещи нужно сначала пережить самому, получить этот опыт – и только потом ты будешь знать, где искать способы чуть улучшить сцепление с трассой и улучшать время на круге», – рассказал Лоусон.

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4 комментария

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<~Inter~>
Радует, что у парня есть амбиции
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Рнпрл Аари
А ведь сходу едет почти на равных с Юки. Хотя на этой трассе большое значение имеет именно болид а не мастерство
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Антон Якимцев
Ответ Рнпрл Аари
А ведь сходу едет почти на равных с Юки. Хотя на этой трассе большое значение имеет именно болид а не мастерство
Что такое с Перцем и Строллом тогда?)
+1
-1
0
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