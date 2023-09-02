Пьер Гасли: «Еще до приезда в Монцу понимали, что нас ждет самый трудный гоночный уик-энд в сезоне. Так и вышло»

Теги Гран-при Италии Формула-1 Пьер Гасли Альпин Авто

Пилот «Альпин» Пьер Гасли подвел итоги квалификации к Гран-при Италии.

Гасли с сожалением признал, что вылет по итогам первого сегмента не стал для команды неожиданностью.

«К сожалению, я хоть и был весь уик-энд доволен балансом машины, при этом мы постоянно уступали лидерам 2 секунды на круге.

Еще до приезда в Монцу мы понимали, что нас ждет самый трудный гоночный уик-энд в сезоне, учитывая наличие всех этих длинных прямых. И да, так и вышло.

Так что ждали вылета по итогам первого сегмента. При этом всегда стараешься сохранять какой-то оптимизм – надеешься, что с учетом обязательного использования шин «хард» получится пройти дальше. Но нет, мы показали свой максимум. Пока очень трудный для нас уик-энд.

При этом надо сказать, что на «харде» ощущения были хуже всего. На тренировках я был очень доволен поведением болида на «софте», доволен работой на «медиуме», а вот на «харде» баланс машины в поворотах заметно ухудшался. Условия просто не подошли нашей машине», – рассказал Гасли.

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2 комментария

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Minuvert
Оно и не удивительно, когда у тебя самая слабая ДВС в пелотоне, а выступаешь на самой моторной трассе
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Zver
ну движок Рено самый слабый, поэтому ничего удивительного. Французам нужен нормальный моторист, который сможет сделать конкурентный двигатель. Шасси то хорошее у них.
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