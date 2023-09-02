Пьер Гасли: «Еще до приезда в Монцу понимали, что нас ждет самый трудный гоночный уик-энд в сезоне. Так и вышло»

Пилот « » подвел итоги квалификации к .

Гасли с сожалением признал, что вылет по итогам первого сегмента не стал для команды неожиданностью.

«К сожалению, я хоть и был весь уик-энд доволен балансом машины, при этом мы постоянно уступали лидерам 2 секунды на круге.

Еще до приезда в Монцу мы понимали, что нас ждет самый трудный гоночный уик-энд в сезоне, учитывая наличие всех этих длинных прямых. И да, так и вышло.

Так что ждали вылета по итогам первого сегмента. При этом всегда стараешься сохранять какой-то оптимизм – надеешься, что с учетом обязательного использования шин «хард» получится пройти дальше. Но нет, мы показали свой максимум. Пока очень трудный для нас уик-энд.

При этом надо сказать, что на «харде» ощущения были хуже всего. На тренировках я был очень доволен поведением болида на «софте», доволен работой на «медиуме», а вот на «харде» баланс машины в поворотах заметно ухудшался. Условия просто не подошли нашей машине», – рассказал Гасли.

«Феррари» на поуле домашнего Гран-при – ставка на болид-ракету сработала. Страдания всего сезона «Ф-1» окупились?