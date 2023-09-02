Шарль Леклер: «В пятницу мы сильно ошиблись с настройками болида. Не могу жаловаться на третье место»

Теги Гран-при Италии Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Италии.

Леклер признал, что после проблем с темпом в пятницу остался более чем доволен третьим местом на стартовой решетке.

«Я остался очень доволен двумя своими быстрыми кругами в третьем сегменте квалификации. Честно говоря, я вообще не ожидал, что смогу подобраться так близко к Максу и Карлосу. Потому что вплоть до последней практики у меня были огромные проблемы с балансом машины.

В пятницу мы сильно ошиблись с настройками болида. Потом мы вообще все поменяли и в третьей практике мне нужно было привыкать к особенностям управления болида с такими настройками.

У меня получилось, и я смог выжать из болида хороший темп на двух быстрых кругах в квалификации. Да, в итоге этого оказалось недостаточно, чтобы опередить Карлоса и Макса, но это я переживу. Учитывая то, где я был по итогам пятницы, я не могу жаловаться на третье место в квалификации», – рассказал Леклер.

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