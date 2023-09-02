Макс Ферстаппен: «Рад стать вторым в плотной квалификации, машина «Ред Булл» обычно быстрее в гонке»
Макс Ферстаппен прокомментировал поражение в квалификации к Гран-при Италии.
Пилот «Ред Булл» уступил экс-напарнику Карлосу Сайнсу, выступающему за «Феррари».
«Все прошло хорошо, думаю, мы улучшили ситуацию в сравнении с тем, что было вчера. Каждая квалификация получается очень плотной, и я рад стать вторым.
«Феррари» на поуле в Монце? Приятно это видеть, но, конечно, завтра мы попытаемся выиграть. Обычно наша машина быстрее в гонке – просто насладимся сегодняшним днем, а затем сосредоточимся на завтрашнем», – сказал двукратный чемпион «Формулы-1».
Гран-при Италии-2023. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й
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