Гельмут Марко о сроках возвращения Риккардо: «На Гран-при Сингапура это маловероятно. И то же самое касается Гран-при Японии»

Теги Гран-при Японии Ред Булл Альфа Таури Гран-при Сингапура Формула-1 Гельмут Марко Даниэль Риккардо Лиам Лоусон Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о том, когда Даниэль Риккардо сможет вернуться за руль болида.

Риккардо, который по ходу этого сезона сменил в «Альфа Таури» Ника де Вриса, сломал запястье в аварии перед Гран-при Нидерландов. И его временно заменяет Лиам Лоусон.

По словам Марко, учитывая сложность предстоящих гонок, возвращения Риккардо можно ожидать на Гран-при Катара.

«Первый этап, на котором это будет теоретически возможно – если процесс восстановления будет идти наилучшим образом, – это Гран-при Сингапура. Однако это один из самых экстремальных Гран-при с точки зрения физической нагрузки на гонщиков. Так что возвращение там маловероятно. И то же самое касается Гран-при Японии», – рассказал Марко.

Дебютант «Ф-1», заменивший Риккардо – уникум: впечатлял обгонами уже в 16 лет, удержался в «Ред Булл» без вау-прорывов

8 комментариев

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vulturecrow
Ответ mkryuchckov10@gmail.com
Не впечатлил? Это когда после года простоя, он в первой же квалификации привозит Юки, который выступает уже третий год
привозит 0.013 гонщику, которого никто всерьёз не рассматривает - это прям круть неимоверная.
во второй их гонке Юки квалифицировался 11-м, а Дэн - 19-м.
при этом за эти две гонки Цунода взял одно очко (из своих трёх), а Дэн - ноль.
напомню фанатам фигурного катания, что очки даются в воскресенье.
так что да, Дэн совсем не впечатлил.
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+11
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vulturecrow
Ответ solevator
Боюсь, Дэн сломал свою карьеру, как Кубица.
параллели с Кубицей очень далеки. Дэн сломал карьеру, когда слился Норрису, будто Мазепин.
даже вернувшись в младшие быки, он не впечатлил на фоне Цуноды. двух гонок для такого опытного гонщика должно было быть достаточно. достаточно взглянуть на Халка после нескольких лет простоя.
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うちはイタチ
Ответ mkryuchckov10@gmail.com
Не впечатлил? Это когда после года простоя, он в первой же квалификации привозит Юки, который выступает уже третий год
кому он там что привёз, че ты несёшь. в двух гонках он слил японцу всё что можно, у мелкого темп в разы лучше
+10
-3
+7
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solevator
Боюсь, Дэн сломал свою карьеру, как Кубица.
+7
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Багира!
Ответ vulturecrow
привозит 0.013 гонщику, которого никто всерьёз не рассматривает - это прям круть неимоверная. во второй их гонке Юки квалифицировался 11-м, а Дэн - 19-м. при этом за эти две гонки Цунода взял одно очко (из своих трёх), а Дэн - ноль. напомню фанатам фигурного катания, что очки даются в воскресенье. так что да, Дэн совсем не впечатлил.
А что же ты про остальное не написал? Или написал только то, что выгодно?))
+1
-1
0
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