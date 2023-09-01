Гельмут Марко о сроках возвращения Риккардо: «На Гран-при Сингапура это маловероятно. И то же самое касается Гран-при Японии»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о том, когда Даниэль Риккардо сможет вернуться за руль болида.
Риккардо, который по ходу этого сезона сменил в «Альфа Таури» Ника де Вриса, сломал запястье в аварии перед Гран-при Нидерландов. И его временно заменяет Лиам Лоусон.
По словам Марко, учитывая сложность предстоящих гонок, возвращения Риккардо можно ожидать на Гран-при Катара.
«Первый этап, на котором это будет теоретически возможно – если процесс восстановления будет идти наилучшим образом, – это Гран-при Сингапура. Однако это один из самых экстремальных Гран-при с точки зрения физической нагрузки на гонщиков. Так что возвращение там маловероятно. И то же самое касается Гран-при Японии», – рассказал Марко.
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во второй их гонке Юки квалифицировался 11-м, а Дэн - 19-м.
при этом за эти две гонки Цунода взял одно очко (из своих трёх), а Дэн - ноль.
напомню фанатам фигурного катания, что очки даются в воскресенье.
так что да, Дэн совсем не впечатлил.
даже вернувшись в младшие быки, он не впечатлил на фоне Цуноды. двух гонок для такого опытного гонщика должно было быть достаточно. достаточно взглянуть на Халка после нескольких лет простоя.