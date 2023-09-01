Гельмут Марко о сроках возвращения Риккардо: «На Гран-при Сингапура это маловероятно. И то же самое касается Гран-при Японии»

Советник «Ред Булл» поделился мнением о том, когда сможет вернуться за руль болида.

Риккардо, который по ходу этого сезона сменил в « » Ника де Вриса, сломал запястье в аварии перед Гран-при Нидерландов. И его временно заменяет .

По словам Марко, учитывая сложность предстоящих гонок, возвращения Риккардо можно ожидать на Гран-при Катара.

«Первый этап, на котором это будет теоретически возможно – если процесс восстановления будет идти наилучшим образом, – это . Однако это один из самых экстремальных Гран-при с точки зрения физической нагрузки на гонщиков. Так что возвращение там маловероятно. И то же самое касается Гран-при Японии», – рассказал Марко.

Дебютант «Ф-1», заменивший Риккардо – уникум: впечатлял обгонами уже в 16 лет, удержался в «Ред Булл» без вау-прорывов