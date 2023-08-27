Гельмут Марко о Ферстаппене: «Не знаю, как можно было выступить лучше. Беспрецедентный уровень»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высоко оценил выступление Макса Ферстаппена на Гран-при Нидерландов.

Марко отметил, что такой уровень Ферстаппена лишний раз подтверждает то, что тот уже является одним из лучших гонщиков в истории «Ф-1».

«Не знаю, в чем можно было выступить лучше. Это беспрецедентный уровень, причем Максу все равно, сухая трасса или мокрая. Макс «читает» гонку, отлично работает с шинами и сохраняет полное спокойствие. Учитывая уровень эмоций (на домашней для Ферстаппена гонке) это действительно впечатляет.

В спорте бывают разные периоды, все они отличаются друг от друга. Но Макс действительно выдающийся гонщик. Он действительно является одним из лучших гонщиков в истории.

При этом уровень конкуренции становится все выше и выше. Не стоит забывать, что в этом году 22 этапа, а значит пилоты должны много работать на симуляторе. Эта работа требует большой выкладки, но в то же время это также является преимуществом: «Формула-1» – это его жизнь. Может быть, именно это делает его настолько сильным гонщиком», – рассказал Марко.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: дождь врывался дважды, «Мерседесы» едва исправили провал в стратегии, «Феррари» унижали аутсайдеры

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nachtigall
По ходу Максу туалетную бумагу покупать не нужно,каждый день ему бесплатно подлизывают.
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forever and Ever
Тошнит. Даже Тотошка так не лизал.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
Тото за все годы в Мерседесе Льюису меньше нализывал, чем Марко и Хорнер за каждый отдельный ГП Максимке.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий