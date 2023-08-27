Гельмут Марко о Ферстаппене: «Не знаю, как можно было выступить лучше. Беспрецедентный уровень»

Советник « » высоко оценил выступление на Гран-при Нидерландов.

Марко отметил, что такой уровень Ферстаппена лишний раз подтверждает то, что тот уже является одним из лучших гонщиков в истории «Ф-1».

«Не знаю, в чем можно было выступить лучше. Это беспрецедентный уровень, причем Максу все равно, сухая трасса или мокрая. Макс «читает» гонку, отлично работает с шинами и сохраняет полное спокойствие. Учитывая уровень эмоций (на домашней для Ферстаппена гонке) это действительно впечатляет.

В спорте бывают разные периоды, все они отличаются друг от друга. Но Макс действительно выдающийся гонщик. Он действительно является одним из лучших гонщиков в истории.

При этом уровень конкуренции становится все выше и выше. Не стоит забывать, что в этом году 22 этапа, а значит пилоты должны много работать на симуляторе. Эта работа требует большой выкладки, но в то же время это также является преимуществом: « » – это его жизнь. Может быть, именно это делает его настолько сильным гонщиком», – рассказал Марко.

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