Гран-при Нидерландов-2023. Расписание трансляций

Теги Формула-1 Гран-при Нидерландов Авто

Sports.ru представляет календарь 13-го этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Нидерландов.

Заезды «Формулы-1» и «Формулы-2» в Зандворте покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Зандворт
25-27 августа 2023 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 13:30 ☁️
2-я практика: 17:00 ☁️
 
Суббота
 
3-я практика: 12:30 ☁️
Квалификация: 16:00 ☁️
 
Воскресенье
 
Гонка: 16:00 ☁️
 
Расписание заездов «Ф-2»
 
Пятница
 
Практика: 11:05
Квалификация: 15:05
 
Суббота
 
1-я гонка: 14:15
 
Воскресенье
 
2-я гонка: 11:00
 
время московское
 

📰 Главные новости перед этапом: Масса судится за титул Хэмилтона, «Макларен» – с Палоу, Ферстаппен не хочет гоняться в середине пелотона и пересматривать Гран-при Абу-Даби-2021

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2 комментария

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Шепот Шумов
А можно Максу вручить приз за победу до гонки и попросить не участвовать?
Очень хочется посмотреть на реальную зарубу.
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Scorpio
Ответ Шепот Шумов
А можно Максу вручить приз за победу до гонки и попросить не участвовать? Очень хочется посмотреть на реальную зарубу.
так он уедет в закат и будем смотреть зарубу
0
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0
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