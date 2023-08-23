Гран-при Нидерландов-2023. Расписание трансляций
Sports.ru представляет календарь 13-го этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Нидерландов.
Заезды «Формулы-1» и «Формулы-2» в Зандворте покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Зандворт
25-27 августа 2023 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 13:30 ☁️
2-я практика: 17:00 ☁️
Суббота
3-я практика: 12:30 ☁️
Квалификация: 16:00 ☁️
Воскресенье
Гонка: 16:00 ☁️
Расписание заездов «Ф-2»
Пятница
Практика: 11:05
Квалификация: 15:05
Суббота
1-я гонка: 14:15
Воскресенье
2-я гонка: 11:00
время московское
📰 Главные новости перед этапом: Масса судится за титул Хэмилтона, «Макларен» – с Палоу, Ферстаппен не хочет гоняться в середине пелотона и пересматривать Гран-при Абу-Даби-2021
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