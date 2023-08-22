Дженсон Баттон: «Ферстаппен способен пилотировать болид, баланс которого большинство гонщиков посчитают ужасным»

Дженсон Баттон рассказал об уникальной особенности Макса Ферстаппена.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года считает, что пилот « » отличается от большей части своих соперников.

«Макс прекрасно выжимает максимум из машины с аэродинамическим балансом, на который указывает аэротруба как на лучший.

Большинство гонщиков посчитают такой баланс ужасным и уйдут от него, настроив болид так, чтобы он давал им уверенность для атаки в поворотах. Но он способен пилотировать и так», – поделился мыслями в биографии «Неудержимый», выдержку из которой опубликовало издание The Times.

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