Дженсон Баттон: «Ферстаппен способен пилотировать болид, баланс которого большинство гонщиков посчитают ужасным»
Дженсон Баттон рассказал об уникальной особенности Макса Ферстаппена.
Чемпион «Формулы-1» 2009 года считает, что пилот «Ред Булл» отличается от большей части своих соперников.
«Макс прекрасно выжимает максимум из машины с аэродинамическим балансом, на который указывает аэротруба как на лучший.
Большинство гонщиков посчитают такой баланс ужасным и уйдут от него, настроив болид так, чтобы он давал им уверенность для атаки в поворотах. Но он способен пилотировать и так», – поделился Баттон мыслями в биографии Ферстаппена «Неудержимый», выдержку из которой опубликовало издание The Times.
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