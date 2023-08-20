Гельмут Марко: «Ни одна из команде не может стабильно держаться на втором месте – именно поэтому отрыв «Ред Булл» так велик»

Советник « » рассказал, кого команда считает главными конкурентами в чемпионате на данный момент.

По словам Марко, плотность в группе преследователей «Ред Булл» в нынешнем сезоне лишь упростила задачу команде.

«Если посмотреть на конкурентов, то нам трудно судить о том, кто является главным соперником «Ред Булл», потому что позиции команд постоянно меняются. На второе место выходит то «Макларен», то « », то «Астон Мартин» или «Мерседес». Ни одна из этих команд не может стабильно держаться на втором или третьем месте, именно поэтому наш отрыв в чемпионате сейчас так велик.

Статистически, наибольшую угрозу для нас должен представлять « ». В « » мы видим тенденцию к улучшению результатов и скорости, хотя в последней гонке перед летним перерывом мы ожидали большего, поскольку их сильная сторона – трассы со скоростными поворотами. У «Феррари» тоже есть какие-то трассы, где они смотрятся сильнее нас, но пока мы ни разу не чувствовали угрозы с их стороны перед гонкой», – рассказал Марко.

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