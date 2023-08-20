Гельмут Марко: «Ни одна из команде не может стабильно держаться на втором месте – именно поэтому отрыв «Ред Булл» так велик»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Астон Мартин Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, кого команда считает главными конкурентами в чемпионате на данный момент.

По словам Марко, плотность в группе преследователей «Ред Булл» в нынешнем сезоне лишь упростила задачу команде.

«Если посмотреть на конкурентов, то нам трудно судить о том, кто является главным соперником «Ред Булл», потому что позиции команд постоянно меняются. На второе место выходит то «Макларен», то «Феррари», то «Астон Мартин» или «Мерседес». Ни одна из этих команд не может стабильно держаться на втором или третьем месте, именно поэтому наш отрыв в чемпионате сейчас так велик.

Статистически, наибольшую угрозу для нас должен представлять «Мерседес». В «Макларене» мы видим тенденцию к улучшению результатов и скорости, хотя в последней гонке перед летним перерывом мы ожидали большего, поскольку их сильная сторона – трассы со скоростными поворотами. У «Феррари» тоже есть какие-то трассы, где они смотрятся сильнее нас, но пока мы ни разу не чувствовали угрозы с их стороны перед гонкой», – рассказал Марко.

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2 комментария

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Роман
Ответ Ascari
У редакторов Спортс был вчера праздник? Количество ошибок сегодня просто зашкаливает))
последние дни каникул.
+1
0
+1
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Ascari
У редакторов Спортс был вчера праздник? Количество ошибок сегодня просто зашкаливает))
0
0
0
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