Джеймс Воулз: «Мой основной интерес – создание эффективной структуры в «Уильямсе» к 2025-2026 году»

Руководитель « » Джеймс Воулз рассказал о планах развития команды.

По словам Воулза, он не видит смысла гнаться за краткосрочными успехами и нацелен на фундаментальный прогресс команды в будущем.

«Основной интерес для меня представляет на этот сезон. И даже не следующий. Меня интересует создание эффективной структуры и эффективных систем, к 2025, 2026 и последующим годам.

Причина, по которым я объясняю свою позицию и всей команде, и всем остальным, заключается в следующем. В «Формуле-1» очень просто поддаться искушению, поймав удачный момент, и начать делать все ради того, чтобы этот момент стал еще лучше.

Но если при этом вы жертвуете даже малой толикой того, что ждет вас в будущем, вы поступаете неправильно.

В чем эта команда была хороша на протяжении многих лет – это в умении сосредоточиться на настоящем. Но «настоящий момент» делает тебя лучше на очень короткое время, после чего происходит откат назад.

К этому можно отнестись как к тренировке выносливости при беге. Потому что тренировка выносливости принесет вам дивиденды в будущем. Даже если вы прекратите бегать на две недели, натренированная выносливость останется. Вы можете совершать спринты и в течение какого-то времени вы будете очень в них хороши. Но стоит остановиться, и дальше все быстро пойдет на спад. Мы же хотим задать темп на долгосрочное развитие», – рассказал Воулз.

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