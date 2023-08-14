Гельмут Марко: «Не думаю, что Ферстаппен будет обязательно продолжать карьеру до тех пор, пока не выиграет семь титулов»

Советник «Ред Булл» сомневается, что может рано завершить карьеру в «Ф-1» из-за того, что ему наскучит выигрывать.

Марко считает, что Ферстаппен всегда будет стремиться достичь максимума, будучи перфекционистом:

«Нет, я не думаю, что это применимо к Ферстаппену. Он всегда хочет побеждать, быть лучшим. Всегда хочет быть впереди.

Даже когда речь заходит о лучшем круге в гонке (и 1 дополнительном балле). Ферстаппен всегда хочет забрать и этот балл. И нам порой приходится взвешивать все риски: есть ли у нас возможность провести дополнительный пит-стоп ради этого? Лично мы предпочитаем избегать ненужного риска. Но это не в духе Макса. Потому что Макс перфекционист, он хочет побеждать в любых ситуациях. При этом со временем Макс здорово возмужал, особенно после того, как выиграл первый чемпионский титул – он стал меньше рисковать».

При этом Марко сомневается, что Ферстаппен будет очень долго выступать в «Формуле-1» – как тот же Фернандо Алонсо:

«Нет, я не думаю, что он относится к тому типу гонщиков, которые способны продержаться настолько долго – как Фернандо Алонсо. Однажды наступит день, когда он скажет: «Вот и все». День, когда он перестает получать удовольствие или когда перестанет чувствовать давление.

Мы порой забываем, что перед каждой гонкой Макс проводит целый день, готовясь на симуляторе. Да, мы уже снизили для него вовлеченность в маркетинговые мероприятия, но свободного времени все равно остается мало. К тому же гонщикам нужно постоянно тренироваться. Так что в итоге свободного времени, когда Макс мог бы заниматься своими делами, у него остается очень мало.

Будет ли Макс выступать после 2028 года (когда истекает его нынешний контракт с « ») зависит от того, в каком направлении будет развиваться « ». Если она больше не будет привлекать его, если увлечение исчезнет, я вполне могу себе представить, что Макс решит повесить шлем на гвоздь. Не думаю, что он будет обязательно продолжать карьеру до тех пор, пока не выиграет семь титулов».

Рейтинг гонщиков «Ф-1» по особой матмодели за сезон: Норрис и пилоты «Феррари» мощнее Алонсо, Ферстаппен выжигал не все время