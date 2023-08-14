Гельмут Марко: «Не думаю, что Ферстаппен будет обязательно продолжать карьеру до тех пор, пока не выиграет семь титулов»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сомневается, что Макс Ферстаппен может рано завершить карьеру в «Ф-1» из-за того, что ему наскучит выигрывать.

Марко считает, что Ферстаппен всегда будет стремиться достичь максимума, будучи перфекционистом:

«Нет, я не думаю, что это применимо к Ферстаппену. Он всегда хочет побеждать, быть лучшим. Всегда хочет быть впереди.

Даже когда речь заходит о лучшем круге в гонке (и 1 дополнительном балле). Ферстаппен всегда хочет забрать и этот балл. И нам порой приходится взвешивать все риски: есть ли у нас возможность провести дополнительный пит-стоп ради этого? Лично мы предпочитаем избегать ненужного риска. Но это не в духе Макса. Потому что Макс перфекционист, он хочет побеждать в любых ситуациях. При этом со временем Макс здорово возмужал, особенно после того, как выиграл первый чемпионский титул – он стал меньше рисковать».

При этом Марко сомневается, что Ферстаппен будет очень долго выступать в «Формуле-1» – как тот же Фернандо Алонсо:

«Нет, я не думаю, что он относится к тому типу гонщиков, которые способны продержаться настолько долго – как Фернандо Алонсо. Однажды наступит день, когда он скажет: «Вот и все». День, когда он перестает получать удовольствие или когда перестанет чувствовать давление.

Мы порой забываем, что перед каждой гонкой Макс проводит целый день, готовясь на симуляторе. Да, мы уже снизили для него вовлеченность в маркетинговые мероприятия, но свободного времени все равно остается мало. К тому же гонщикам нужно постоянно тренироваться. Так что в итоге свободного времени, когда Макс мог бы заниматься своими делами, у него остается очень мало.

Будет ли Макс выступать после 2028 года (когда истекает его нынешний контракт с «Ред Булл») зависит от того, в каком направлении будет развиваться «Формула-1». Если она больше не будет привлекать его, если увлечение исчезнет, я вполне могу себе представить, что Макс решит повесить шлем на гвоздь. Не думаю, что он будет обязательно продолжать карьеру до тех пор, пока не выиграет семь титулов».

Рейтинг гонщиков «Ф-1» по особой матмодели за сезон: Норрис и пилоты «Феррари» мощнее Алонсо, Ферстаппен выжигал не все время

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RG26
Ответ Александр Ульянов
представь если Алонсо посадить за самовоз редбула, он наверное второму месту круг привозил бы
И это только в спринте:)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Ульянов
Ответ Великий Алонсо
Конечно он не сможет продержаться так долго как Алонсо, потому что Ферстаппен обычный человек. Как правило спортсмены, даже гонщики, в 40 лет уже совсем не те, что раньше, за исключением Алонсо. Фернандо Алонсо до сих пор на пике в 42 года, но на это больше никто не способен, потому что Фернандо Алонсо особенный, таких не было, нет и не будет.
представь если Алонсо посадить за самовоз редбула, он наверное второму месту круг привозил бы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kanan Jarrus
дохтур эталонно троллит хейтеров
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий