Джанкарло Физикелла: «Боюсь, что пройдет немало лет, прежде чем мы увидим еще одного итальянца на верхней ступеньке подиума»

Бывший пилот «Формулы-1» Джанкарло Физикеллоа поделился воспоминаниями о своей карьере.

Физикелла отметил, что сумел исполнить свою мечту, когда временно оказался в составе «Феррари» – в конце сезона-2009, когда итальянцу было уже 37 лет, он провел за Скудерию пять Гран-при, заменяя травмированного Фелипе Массу.

За карьеру в «Ф-1» Физикелла сумел выиграть три Гран-при – один за «Джордан» и два за « ».

При этом именно Физикелла остается последним итальянцем, которому удалось стать победителем Гран-при – в 2006 году:

«Я боюсь, что пройдет еще немало лет, прежде чем мы увидим еще одного итальянца на верхней ступеньке подиума. Если же говорить об опыте выступлений за «Феррари», то да, я бы снова сделал то же самое, в ста случаях из ста. Хоть мне уже было 37 лет, «Феррари» оставалась мечтой. И я понимал, что будет непросто. С того дня я остаюсь болельщиком «Феррари».

Физикелла также прокомментировал текущее положение дел в Скудерии:

«В этом году сократить отрыв будет трудно. Боюсь, что « » удалось построить настоящего монстра. Их преимущество слишком велико. Машина 2022 года уже была очень хороша, но в этом году они добились колоссального прогресса.

Но такое преимущество на сломает «Феррари». Проблема в том, что если вы не сможете построить машину, способную побеждать, привыкшему выигрывать гонщику скоро это надоест. Но пара гонщиков из Леклера и Сайнса не сломается. Да, между ними есть соперничество, но они умные ребята и знают, что должны работать на благо команды».

После продолжительного доминирования «Мерседеса» и в лидеры «Формулы-1» вышел – и Физикеллу спросили, какого гонщика он бы предпочел видеть в своей команде при наличии такого выбора:

«Ферстаппена. У Макса есть нечто большее, чем у остальных. Порой создается ощущение, что он вообще управляет болидом одной рукой!»

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