Джанкарло Физикелла: «Боюсь, что пройдет немало лет, прежде чем мы увидим еще одного итальянца на верхней ступеньке подиума»
Бывший пилот «Формулы-1» Джанкарло Физикеллоа поделился воспоминаниями о своей карьере.
Физикелла отметил, что сумел исполнить свою мечту, когда временно оказался в составе «Феррари» – в конце сезона-2009, когда итальянцу было уже 37 лет, он провел за Скудерию пять Гран-при, заменяя травмированного Фелипе Массу.
За карьеру в «Ф-1» Физикелла сумел выиграть три Гран-при – один за «Джордан» и два за «Рено».
При этом именно Физикелла остается последним итальянцем, которому удалось стать победителем Гран-при – в 2006 году:
«Я боюсь, что пройдет еще немало лет, прежде чем мы увидим еще одного итальянца на верхней ступеньке подиума. Если же говорить об опыте выступлений за «Феррари», то да, я бы снова сделал то же самое, в ста случаях из ста. Хоть мне уже было 37 лет, «Феррари» оставалась мечтой. И я понимал, что будет непросто. С того дня я остаюсь болельщиком «Феррари».
Физикелла также прокомментировал текущее положение дел в Скудерии:
«В этом году сократить отрыв будет трудно. Боюсь, что «Ред Булл» удалось построить настоящего монстра. Их преимущество слишком велико. Машина 2022 года уже была очень хороша, но в этом году они добились колоссального прогресса.
Но такое преимущество на сломает «Феррари». Проблема в том, что если вы не сможете построить машину, способную побеждать, привыкшему выигрывать гонщику скоро это надоест. Но пара гонщиков из Леклера и Сайнса не сломается. Да, между ними есть соперничество, но они умные ребята и знают, что должны работать на благо команды».
После продолжительного доминирования «Мерседеса» и Льюиса Хэмилтона в лидеры «Формулы-1» вышел Макс Ферстаппен – и Физикеллу спросили, какого гонщика он бы предпочел видеть в своей команде при наличии такого выбора:
«Ферстаппена. У Макса есть нечто большее, чем у остальных. Порой создается ощущение, что он вообще управляет болидом одной рукой!»
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