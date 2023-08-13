Диксон выиграл гонку «Индикара» в «Индианаполисе», Палоу упрочил лидерство в общем зачете

Пилот «Гэнасси» выиграл девятый этап сезона « », проходивший на дорожной версии трассы «Индианаполис».

Дискону удалось одержать победу несмотря на инцидент на первом круге, в результате которого он оказался за пределами трассы.

Вторым в гонке финишировал Грэм Рэйхолл («Рэйхол-Леттерман-Лэниган»), уступивший Диксону менее 0,5 секунды. Что стало самым близким по разнице во времени результатом в истории гонок «Индикара» на данной конфигурации трассы (вариант IMS с 14-ю поворотами).

На третьем месте заезд закончил гонщик «Эрроу-Макларен» Патрисио О’Уорд.

В общем зачете Алекс Палоу (« ») по итогам гонки лишь упрочил свое лидерство, увеличив его до 101 очка – и опережает Скотта Диксона. Занимавший ранее второе место («Пенске») провалил этап и финишировал лишь 25-м в гонке, что стало для него худшим результатом в нынешнем сезоне. Теперь отставание Ньюгардена от Палоу составляет 105 очков. До финиша сезона остается три этапа.

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