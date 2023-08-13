Диксон выиграл гонку «Индикара» в «Индианаполисе», Палоу упрочил лидерство в общем зачете

Теги результаты Индикар Скотт Диксон Гэнасси Грэм Рэйхол Рэйхол-Леттерман Джозеф Ньюгарден Алекс Палоу Патрисио О'Уорд Эрроу Макларен Авто

Пилот «Гэнасси» Скотт Диксон выиграл девятый этап сезона «Индикара», проходивший на дорожной версии трассы «Индианаполис».

Дискону удалось одержать победу несмотря на инцидент на первом круге, в результате которого он оказался за пределами трассы.

Вторым в гонке финишировал Грэм Рэйхолл («Рэйхол-Леттерман-Лэниган»), уступивший Диксону менее 0,5 секунды. Что стало самым близким по разнице во времени результатом в истории гонок «Индикара» на данной конфигурации трассы (вариант IMS с 14-ю поворотами).

На третьем месте заезд закончил гонщик «Эрроу-Макларен» Патрисио О’Уорд.

В общем зачете Алекс Палоу («Гэнасси») по итогам гонки лишь упрочил свое лидерство, увеличив его до 101 очка – и опережает Скотта Диксона. Занимавший ранее второе место Джозеф Ньюгарден («Пенске») провалил этап и финишировал лишь 25-м в гонке, что стало для него худшим результатом в нынешнем сезоне. Теперь отставание Ньюгардена от Палоу составляет 105 очков. До финиша сезона остается три этапа.

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