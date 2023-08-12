Гельмут Марко: «Ферстаппен был бы в своей лиге за рулем любого болида»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко отметил прогресс Макса Ферстаппена в сезоне-2023.
Марко считает, что Ферстаппен с каждым годом становится все сильнее и сейчас уже является сильнейшим гонщиком «Ф-1» безотносительно возможностей болида:
«Макс был бы в своей лиге за рулем любого болида. Макса образца 2020 года нельзя сравнивать с Максом 2023 года – общего у них только имя. Он стал очень самостоятельным, совершенным гонщиком.
Для меня настоящим мастером чтения ситуации в гонки был Льюис Хэмилтон – и того, как он работал с шинами на дистанции Гран-при. И сейчас Макс уже не уступает ему в этом. А может он уже и превзошел Льюиса, поскольку его базовая скорость просто выше. Макс очень сильно повзрослел, пройдя через весь этот процесс».
Особенно Марко выделяет умения Ферстаппена выжимать из болида максимум в условиях переменчивой погоды и подсыхающей трассы. В квалификации к Гран-при Бельгии, именно в таких условиях, Ферстаппен привез второму месту 0,8 секунды:
«В таких условиях он бы выиграл поул даже за рулем «Альфа Таури» или «Хааса», машина вообще не важна».
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