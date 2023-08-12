Гельмут Марко: «Ферстаппен был бы в своей лиге за рулем любого болида»

Советник « » отметил прогресс в сезоне-2023.

Марко считает, что Ферстаппен с каждым годом становится все сильнее и сейчас уже является сильнейшим гонщиком «Ф-1» безотносительно возможностей болида:

«Макс был бы в своей лиге за рулем любого болида. Макса образца 2020 года нельзя сравнивать с Максом 2023 года – общего у них только имя. Он стал очень самостоятельным, совершенным гонщиком.

Для меня настоящим мастером чтения ситуации в гонки был Льюис Хэмилтон – и того, как он работал с шинами на дистанции Гран-при. И сейчас Макс уже не уступает ему в этом. А может он уже и превзошел Льюиса, поскольку его базовая скорость просто выше. Макс очень сильно повзрослел, пройдя через весь этот процесс».

Особенно Марко выделяет умения Ферстаппена выжимать из болида максимум в условиях переменчивой погоды и подсыхающей трассы. В квалификации к Гран-при Бельгии, именно в таких условиях, Ферстаппен привез второму месту 0,8 секунды:

«В таких условиях он бы выиграл поул даже за рулем « » или « », машина вообще не важна».

Рейтинг гонщиков «Ф-1» по особой матмодели за сезон: Норрис и пилоты «Феррари» мощнее Алонсо, Ферстаппен выжигал не все время