Гельмут Марко: «Ферстаппен был бы в своей лиге за рулем любого болида»

Теги Гран-при Бельгии Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Хаас Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко отметил прогресс Макса Ферстаппена в сезоне-2023.

Марко считает, что Ферстаппен с каждым годом становится все сильнее и сейчас уже является сильнейшим гонщиком «Ф-1» безотносительно возможностей болида:

«Макс был бы в своей лиге за рулем любого болида. Макса образца 2020 года нельзя сравнивать с Максом 2023 года – общего у них только имя. Он стал очень самостоятельным, совершенным гонщиком.

Для меня настоящим мастером чтения ситуации в гонки был Льюис Хэмилтон – и того, как он работал с шинами на дистанции Гран-при. И сейчас Макс уже не уступает ему в этом. А может он уже и превзошел Льюиса, поскольку его базовая скорость просто выше. Макс очень сильно повзрослел, пройдя через весь этот процесс».

Особенно Марко выделяет умения Ферстаппена выжимать из болида максимум в условиях переменчивой погоды и подсыхающей трассы. В квалификации к Гран-при Бельгии, именно в таких условиях, Ферстаппен привез второму месту 0,8 секунды:

«В таких условиях он бы выиграл поул даже за рулем «Альфа Таури» или «Хааса», машина вообще не важна».

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4 комментария

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ЭЮЯ
Всяк кулик, как говорится.
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