Кристиан Хорнер: «То, насколько «Ред Булл» оказался конкурентоспособнее на фоне соперников, стало для нас полной неожиданностью»

Руководитель «Ред Булл» поделился мнением о том, как для команды сложилась первая половина сезона.

Хорнер в очередной раз отметил, что в «Ред Булл» никак не ожидали такой доминации – и наоборот предполагали прогресс конкурентов в лице « » и « ».

«В феврале мы знали, что у нас хорошая машина. Но мы также ждали, что «Феррари» разовьет успех после прошлогоднего прогресса, и что «Мерседес» тоже будет в лидерах.

Поэтому то, насколько конкурентоспособными мы оказались на фоне соперников, стало для нас полной неожиданностью.

Не думаю, что хоть кто-то из нас предполагал, что новая машина получится настолько мощной. И по временам на круге по ходу гонки мы видели, насколько сильны на самом деле.

Ближайшим преследователем казалась «Астон Мартин». «Мерседес» же смотрелся не лучшим образом после решения использовать инновационную концепцию. Так что мы могли судить только о своей скорости и результатах.

Думаю, что секрет успеха «Ред Булл» – в сложившейся культуре, в правильном отношении к делу. Побеждать любят все, и мы празднуем каждый успех. Безусловно, у команды был трудный период, когда мы несколько лет пытались вернуться на победный путь, но при этом никто не терял концентрации, помня о том, каковы наши цели, задачи и амбиции. Я еще никогда не видел, чтобы мотивация в команде была выше, чем сейчас. Ведь побеждать – это весело, и мы празднуем каждый успех», – рассказал Хорнер.

Как «Ред Булл» пришел в «Ф-1»: купил команду за доллар, запутался с пилотами, устроил вечеринку для соперников