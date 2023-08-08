«Квалификационный темп от Ферстаппена, гоночный интеллект от Хэмилтона». Гонщик «Ф-3» Бедрин – об идеальном пилоте

Гонщик «Формулы-3» Никита Бедрин «собрал» своего идеального пилота.

Обладатель двух подиумов в третьей «формуле» особо выделил представителя « » Макса Ферстаппена и его соперника из « » , отмечая важнейшие гоночные качества.

Квалификационный темп

«Честно говоря, пожалуй, , потому что в последнее время он отлично выступает в квалификациях. Думаю, сейчас он в пиковой форме, так что, пожалуй, выберу Ферстаппена. Его круг в Монако вышел блестящим. Он проигрывал две десятые и оказался на поуле с отрывом в три десятые – впечатляет. В квалификациях он на 100 процентов пилотирует на пределе, и это впечатляет больше всего».

Гоночный интеллект

«Пожалуй, Льюис Хэмилтон. Он выиграл много титулов, всегда финишировал в гонках. Сейчас у него не быстрейшая машина, но он постоянно в борьбе, зарабатывает большие очки. Я бы сказал, у него очень высокий гоночный интеллект».

Пилотаж под дождем

«Не знаю. Может, . Он очень здорово выступил на «Спа-Франкоршам» в 2021-м в квалификации и заработал подиум за «Уильямс». Трудно сказать, сейчас под дождем не так много гонок. Если они проводятся, то впереди всегда Ферстаппен, но сложно сказать. Выбрал бы Айртона Сенну – он точно всегда впечатлял под дождем».

Пилотаж в поворотах

«Михаэль Шумахер. Прекрасный пилот, всегда быстрый, выберу его».

Смелость

«Тут точно Макс. Он ничего не боится. В каждой гонке он идет на обгон со 100-процентной нацеленностью, пытается воспользоваться каждым шансом. В том сражении за титул с Льюисом он не отступал и шел до конца».

Работа с шинами

«Льюис, безусловно. Он просто великолепно работает с шинами. Каждый раз, когда он говорит, что с ними покончено, он устанавливает быстрейший круг. Меня всегда это впечатляло, когда я смотрел «Формулу-1». Он был очень хорош в плане работы с покрышками в прошлом и в текущей эре впечатляет меня больше всех».

Риск

«Макс, но Сенну тоже назову – они оба из тех пилотов, которые рискуют. Особенно тот квалификационный круг в Монако от Сенны – это было нечто особенное».

Плавный или агрессивный стиль пилотажа

«Я бы сказал, агрессивный – это необходимо для того, чтобы быть быстрым. Это то, чему я научился в нынешнем году в этой машине. Плавность в основном нужна в гонках, чтобы беречь шины, но на протяжении большей части заезда приходится действовать агрессивно. Но это не значит, что не нужно думать».

Способность к обгонам

«Я бы сказал, что в прошлом видел не так много гонок в исполнении обоих пилотов, так что просто назову либо Макса Ферстаппена, либо Фернандо Алонсо».

Кто быстрее – болид «Ф-1», электрокар на 1914 л.с. или рекордный гиперкар на 1000 л.с. с вентилятором под днищем? Есть ответ!