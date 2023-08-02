MotoGP. «Ямаха» объявила об уходе Морбиделли в конце года
Пилот «Ямахи» Франко Морбиделли покинет прекратит работу с японской маркой по окончании сезона-2023 MotoGP.
Итальянец выступал на байках «Ямахи» с 2019 года и за это время завоевал шесть подиумов, в том числе три победы.
В нынешнем году Морбиделли заработал 57 очков и занимает 11-ю строчку в личном зачете, его напарник Фабио Куартараро располагается на девятом месте с 64 баллами.
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