MotoGP. «Ямаха» объявила об уходе Морбиделли в конце года

Теги переходы Ямаха чемпионат мира MotoGP Фабио Куартараро Франко Морбиделли Авто

Пилот «Ямахи» Франко Морбиделли покинет прекратит работу с японской маркой по окончании сезона-2023 MotoGP.

Итальянец выступал на байках «Ямахи» с 2019 года и за это время завоевал шесть подиумов, в том числе три победы.

В нынешнем году Морбиделли заработал 57 очков и занимает 11-ю строчку в личном зачете, его напарник Фабио Куартараро располагается на девятом месте с 64 баллами.

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