Кристиан Хорнер о доминировании «Ред Булл»: «Возможно, это не нравится фанатам, потому что все предсказуемо»

Руководитель « » подвел итоги Гран-при Бельгии, где Макс Ферстаппен одержал победу, а Серхио Перес стал вторым.

Для команды это 13 победа подряд. Таким образом, «Ред Булл» улучшил результат нового рекорда, который установил на прошлом этапе. Предыдущим обладателем достижения был «Макларен»: в 1988 году Ален Прост и Айртон Сенна выиграли 11 гонок подряд.

«Это была самая захватывающая первая половина сезона. Все решила командная работа и то, что каждый справлялся со своими задачами. Так команда поступала в первых 12-ти гонках этого года, и уходить на летний перерыв непобежденными – это умопомрачительно.

Нам нужно продолжать выступать на том же уровне. Все заслужили отдых на ближайшие пару недель. Нужно подзарядиться и вернуться такими же сильными. «Зандворт» будет безумной гонкой, а после «Монца» и международные этапы.

Мы хотим сохранить набранный темп, выигрывая гонку каждый раз. Здорово увидеть сегодня очередной дубль.

Никогда не мечтал оставаться так долго непобежденным. Такого никогда раньше не было. Мы вернемся после перерыва и посмотрим, сможем ли продержаться в том же темпе, выиграв столько гонок, сколько получится.

Мы выиграли 20 гонок из последних 21, что потрясающее достижение. Возможно, это не нравится фанатам, потому что все предсказуемо. Но мы просто сосредоточены на том, чтобы извлечь максимум из возможного. Это очень особенный момент для команды, потому что он исторический: 1988 год был последним, когда подобное происходило. То, что мы стали командой, сумевшей побить этот рекорд, – о таком можно было только мечтать», – сказал Хорнер.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Леклер – 3-й