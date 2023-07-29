Оскар Пиастри: «Мы сделали все, что в наших силах, но не смогли сравниться с Ферстаппеном»

Пилот « » подвел итоги спринта перед .

Пиастри сумел выйти в лидеры после первого пит-стопа, но затем все-таки не сдержал и закончил заезд на второй позиции.

«Я очень, очень рад. Мы сделали все, что в наших силах, когда на трассе появилась машина безопасности, лидировали несколько кругов. Я делал все, что было в моих силах, но мы не могли сравниться с Максом.

Приятно оказаться на втором месте. За исключением поражения от Макса, у нас был очень сильный темп, снова нужно отдать должное команде. Три последних гоночных уик-энда получаются действительно особенными в сравнении с тем, где мы были раньше, так что у меня не хватит слов, чтобы отблагодарить их за такую машину.

Нам еще есть над чем работать, чтобы справиться со всеми проблемами и добраться до самого верха, но находиться близко от вершины все равно приятно», – рассказал Пиастри.

Ферстаппен обогнал Пиастри и выиграл спринт «Ф-1» в Бельгии