Макс Ферстаппен: «Когда мы поставили промежуточные, то просто полетели»

Пилот « » подвел итоги спринта Гран-при Бельгии, где стал первым.

«[Мы остались на трассе на первом круге, поскольку] мы решили обезопасить себя. Я мог заехать на пит-стоп и на первом круге, а потом оказался бы заблокирован другими болидами. Могла появиться машина безопасности, и тогда мы бы остались в полнейшем проигрыше. Я не возражал против того, чтобы остаться на треке.

Мы потеряли одну позицию, а мы знаем, что мы быстрые. Когда мы поставили промежуточные, то просто полетели. Машина была быстрой, шины отлично держались. Были только небольшие проблемы [с тормозами].

Завтра мне предстоит пройти несколько машин (из-за штрафа в пять позиций за замену коробки передач Макс стартует в воскресной гонке шестым – Sports.ru). Самый рискованный момент – первый круг, первый поворот. Там всегда довольно трудно. Пока мы подальше держимся от неприятностей, у нас быстрая машина», – сказал Ферстаппен.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Гасли – 3-й