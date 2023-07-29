Макс Ферстаппен: «Когда мы поставили промежуточные, то просто полетели»

Теги Гран-при Бельгии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги спринта Гран-при Бельгии, где стал первым.

«[Мы остались на трассе на первом круге, поскольку] мы решили обезопасить себя. Я мог заехать на пит-стоп и на первом круге, а потом оказался бы заблокирован другими болидами. Могла появиться машина безопасности, и тогда мы бы остались в полнейшем проигрыше. Я не возражал против того, чтобы остаться на треке.

Мы потеряли одну позицию, а мы знаем, что мы быстрые. Когда мы поставили промежуточные, то просто полетели. Машина была быстрой, шины отлично держались. Были только небольшие проблемы [с тормозами].

Завтра мне предстоит пройти несколько машин (из-за штрафа в пять позиций за замену коробки передач Макс стартует в воскресной гонке шестым – Sports.ru). Самый рискованный момент – первый круг, первый поворот. Там всегда довольно трудно. Пока мы подальше держимся от неприятностей, у нас быстрая машина», – сказал Ферстаппен.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Гасли – 3-й

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
White Pardus
Но Пиастри всё равно молодцом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий