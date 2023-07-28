«Феррари» переманила у «Астон Мартин» спонсора (RN365)

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Астон Мартин Авто

«Феррари» переманила у «Астон Мартин» одного из спонсоров.

Как стало известно RacingNews365, «Феррари» договорилась о партнерском соглашении с итальянской пивоваренной компанией Peroni. Компания, которая является одним из спонсоров «Астон Мартин», прекратит с британской конюшней сотрудничество по окончании 2023 года.

По информации источников издания, соглашение «Феррари» с Peroni вступит в силу с 2024 года – контракт рассчитан на 5 лет, а по его условиям «Феррари» ежегодно будет получать по $10 млн.

При этом отмечается, что в результате данной сделки пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу придется сократить сотрудничество с личным спонсором – испанской компанией Estrella Galicia, которая поддерживает его на протяжении многих лет. Из-за конфликта интересов логотипы Estrella Galicia исчезнут с болида испанского пилота.

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