Алекс Албон: «Уильямс» станет топ-командой, но через 6-7 лет я буду седым и с морщинистой кожей»

Алекс Албон высказался о своем будущем в «Уильямсе».

Несмотря на слухи об интересе со стороны « » и «Феррари», продолжает декларировать верность «Уильямсу». В то же время тайский гонщик признал, что хочет бороться за победы до того, как поседеет.

«Я сосредоточен на «Уильямсе» и рад видеть прогресс. Посмотрим, где мы окажемся через год или два, сможем ли мы сражаться за подиумы. Такова моя цель. Я хочу получить шанс на победы в гонках до того, как уйду, до того, как стану седым и старым! Я готов.

Я чувствую, что близок к пиковой форме, если речь о возрасте. Не хотел бы проводить сравнения с [Хэмилтоном], Фернандо [ ] или с кем бы то ни было. Тем не менее, я накапливаю опыт, что позволяет извлекать из машины больше – не только в пилотажном смысле, но и в технологическом. Я стал больше знать о «Формуле-1», о языке инженеров. Однако через пару лет мне будет 30 – есть о чем задуматься.

Я сосредоточен на « », а что касается шума – не только слухов, а настоящего шума – с этим может разобраться мой менеджер. Я занят пилотажем, управлением машиной. В данный момент нет нужды обсуждать другие команды, потому что дела идут хорошо, мы на подъеме.

Но вопрос в том, что нужно время, чтобы стать по-настоящему топ-командой. Я и правда считаю, что «Уильямсу» это удастся, вопрос лишь во времени. Как бы мне ни хотелось сказать, что я готов подождать, скажем, шесть, семь лет, к тому времени я буду седым и с морщинистой кожей! Так что такие мысли появляются. Льюис и Фернандо по-прежнему сильны, но не всем подобное удается», – заявил 27-летний пилот.

Алекс отметил, что некоторые из слухов, циркулирующие в прессе, крайне далеки от реальности:

«Да, это странно. Единственный плюс слухов – они показывают, что все идет хорошо. Есть приятные слухи, я видел и неприятные. Мои друзья постоянно присылают мне абсолютный мусор и пишут: «Это правда?»

В «Ф-1» ездит аутсайдер с машиной как в «Ф-2»: завод устарел на 20 лет. А он иногда обгоняет «Феррари» и маячит в топ-10