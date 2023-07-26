Эдриан Ньюи призвал «Ред Булл» не расслабляться: «Я помню, как в 1999 году Хаккинен лидировал, Шумахер сломал ногу, а потом мы проиграли Кубок конструкторов»

Теги Михаэль Шумахер Мика Хаккинен Макларен Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Авто

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи призвал команду не расслабляться и стремиться продолжать выступать на самом высоком уровне.

Ньюи отметил, что был очень рад после победы «Ред Булл» на Гран-при Венгрии – где команда побила рекорд «Макларена» по количеству побед подряд по ходу сезона, установленный в 1988 году.

«Это потрясающий результат. Мы даже мечтать о таком не могли. Никогда не думал, что нам удастся превзойти результат «Макларена» 1988 года. И тут нужно отдать дань уважения команде – упорной работе всех ребят и великолепной надежности, которой мы достигли в этом сезоне.

При этом по ходу сезона мы особо не задумываетесь о том, куда смогли дойти и чего добились, вы думаете о следующей гонке. И впереди нас по-прежнему ждет длинный путь.

Я отлично помню, как в 1999 году Мика Хаккинен лидировал перед этапом на «Сильверстоуне», Михаэль Шумахер сломал ногу в аварии – и мы, как команде, если говорить откровенно, заснули на весь оставшийся сезон. В итоге борьба шла до самого конца сезона, а закончилось все тем, что мы проиграли Кубок конструкторов.

Это стало уроком – как бы хорошо все ни складывалось, нужно не сбавлять обороты и всегда быть начеку», – рассказал Ньюи.

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2 комментария

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Бродяга-симпатяга
Бесполезно Эдди, интерес к сезону давно на нуле
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Антон Якимцев
Беда пришла откуда не ждали - Мика Сало)
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