Гельмут Марко: «Копию разбитого трофея доставят на базу «Ред Булл», и я научу Ферстаппена ценить оригинал»

Советник «Ред Булл» прокомментировал инцидент с разбитым трофеем за победу на подиуме .

, открывая бутылку шампанского ударом о подиум, случайно разбил фарфоровую вазу стоимостью 40000 евро, которую вручили за победу на «Хунгароринге». При этом оба гонщика отнеслись к случившемуся с юмором.

Марко же остался не слишком доволен произошедшим инцидентом.

«Венгры известны своей любовью к драгоценному фарфору. Даже в наше время у них уже были прекрасные вазы и блюда. Копию этого трофея доставят на базу « », и я научу Макса ценить оригинал. Эти молодые люди должны понять и научиться ценить искусство», – рассказал Марко.

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