Гельмут Марко: «Копию разбитого трофея доставят на базу «Ред Булл», и я научу Ферстаппена ценить оригинал»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал инцидент с разбитым трофеем за победу на подиуме Гран-при Венгрии.
Ландо Норрис, открывая бутылку шампанского ударом о подиум, случайно разбил фарфоровую вазу стоимостью 40000 евро, которую вручили Максу Ферстаппену за победу на «Хунгароринге». При этом оба гонщика отнеслись к случившемуся с юмором.
Марко же остался не слишком доволен произошедшим инцидентом.
«Венгры известны своей любовью к драгоценному фарфору. Даже в наше время у них уже были прекрасные вазы и блюда. Копию этого трофея доставят на базу «Ред Булл», и я научу Макса ценить оригинал. Эти молодые люди должны понять и научиться ценить искусство», – рассказал Марко.
Норрис разбил кубок Ферстаппена за победу на Гран-при! Вдарил рядом бутылкой шампанского – и свалил на Макса
да конфуз, ну и что теперь им прям на трансляции надо было заострять на этом внимание? попытались сделать вид будто ничего не случилось
Помню в 95-ом в Хоккензайме вручали хрустальные призы с крышкой - тоже чуть не разбили случайно, держа в руках, потому что неожиданно было, что кубок двухсоставный
давай отменим краш тесты автомобилей , это же тоже чей то труд) а они берут и специально разбивают их ...