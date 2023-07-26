Гельмут Марко: «Копию разбитого трофея доставят на базу «Ред Булл», и я научу Ферстаппена ценить оригинал»

Теги Гран-при Венгрии Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал инцидент с разбитым трофеем за победу на подиуме Гран-при Венгрии.

Ландо Норрис, открывая бутылку шампанского ударом о подиум, случайно разбил фарфоровую вазу стоимостью 40000 евро, которую вручили Максу Ферстаппену за победу на «Хунгароринге». При этом оба гонщика отнеслись к случившемуся с юмором.

Марко же остался не слишком доволен произошедшим инцидентом.

«Венгры известны своей любовью к драгоценному фарфору. Даже в наше время у них уже были прекрасные вазы и блюда. Копию этого трофея доставят на базу «Ред Булл», и я научу Макса ценить оригинал. Эти молодые люди должны понять и научиться ценить искусство», – рассказал Марко.

Норрис разбил кубок Ферстаппена за победу на Гран-при! Вдарил рядом бутылкой шампанского – и свалил на Макса

11 комментариев

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Антон Якимцев
Неплохо-неплохо! В молодежи надо воспитывать уважение к культурным ценностям.
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Забор Высоков
А мона поприсутствовать?😉
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kaimussen
Ответ Антон Якимцев
Неплохо-неплохо! В молодежи надо воспитывать уважение к культурным ценностям.
Нужно воспитывать понимание культуры, тогда уважение возникнет само собой.
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кроссовер Айверсона
Ответ Кирилл Конопельченко
Я тоже не понимаю почему все просто посмеялись над этим. В первую очередь это уникальное и очень редкое искусство которое делали точно не 5 минут. И за вшивые 5 секунд оно было уничтожено, а все имбецилы на подиуме стояли ржали как слабоумные. Прекрасный пример лапухи показали как надо ценить чужой труд.
Что по твоему Макс должен был сделать в тот момент? бросить праздновать победу, упасть на колени и сотрясяться над осколками вскидывая руки к небу?

да конфуз, ну и что теперь им прям на трансляции надо было заострять на этом внимание? попытались сделать вид будто ничего не случилось
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Антон
50 плетей хватит, думаю
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Антон Якимцев
Ответ kaimussen
Нужно воспитывать понимание культуры, тогда уважение возникнет само собой.
Нужно, но в данном случае это не обязанность Марко, это к родителям и школе)
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kaimussen
Ответ Антон Якимцев
Нужно, но в данном случае это не обязанность Марко, это к родителям и школе)
Да, не обязанность, но я прекрасно пониманию желание Марко проучить малолетнего щегла)
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Антон Якимцев
Ответ kaimussen
Да, не обязанность, но я прекрасно пониманию желание Марко проучить малолетнего щегла)
Так и я об этом. Я про то что понимание культуры должен не он воспитывать, а родители. А то что дать понять мелкому, что за этим призом стоит работа профессионалов из Венгрии и сотни людей из Милтон-Кинса, кстати, так это обязательно и правильно со стороны Гельмута.

Помню в 95-ом в Хоккензайме вручали хрустальные призы с крышкой - тоже чуть не разбили случайно, держа в руках, потому что неожиданно было, что кубок двухсоставный
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Ann Tretiakova
Ответ Кирилл Конопельченко
Я тоже не понимаю почему все просто посмеялись над этим. В первую очередь это уникальное и очень редкое искусство которое делали точно не 5 минут. И за вшивые 5 секунд оно было уничтожено, а все имбецилы на подиуме стояли ржали как слабоумные. Прекрасный пример лапухи показали как надо ценить чужой труд.
))такое чувство как будто этот приз делали какие то рабы! Люди получают ЗП за свой труд) и я думаю хорошую ЗП. они сделали работу ,получили деньги! что будет дальше с вазой ...это уже на совести владельца )

давай отменим краш тесты автомобилей , это же тоже чей то труд) а они берут и специально разбивают их ...
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