Гран-при Бельгии-2023. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь 12-го этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Бельгии.

Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» на трассе «Спа-Франкоршам» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Спа-Франкоршам, Спа

28-30 июля 2023 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 14:30 🌧️

Квалификация: 18:00 🌧️

Суббота

Квалификация к спринту: 13:00 🌧️

Спринт: 17:30 🌧️

Воскресенье

Гонка: 16:00 ☁️

Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»

Пятница

Практика «Ф-3»: 10:55

Практика «Ф-2»: 12:05

Квалификация «Ф-3»: 16:00

Квалификация «Ф-2»: 16:55

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 11:00

1-я гонка «Ф-2»: 14:45

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 9:30

2-я гонка «Ф-2»: 11:00

время московское

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