Гран-при Бельгии-2023. Расписание трансляций
Sports.ru представляет календарь 12-го этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Бельгии.
Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» на трассе «Спа-Франкоршам» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Спа-Франкоршам, Спа
28-30 июля 2023 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 14:30 🌧️
Квалификация: 18:00 🌧️
Суббота
Квалификация к спринту: 13:00 🌧️
Спринт: 17:30 🌧️
Воскресенье
Гонка: 16:00 ☁️
Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»
Пятница
Практика «Ф-3»: 10:55
Практика «Ф-2»: 12:05
Квалификация «Ф-3»: 16:00
Квалификация «Ф-2»: 16:55
Суббота
1-я гонка «Ф-3»: 11:00
1-я гонка «Ф-2»: 14:45
Воскресенье
2-я гонка «Ф-3»: 9:30
2-я гонка «Ф-2»: 11:00
время московское
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