Макс Ферстаппен о победах: «Было бы ужасно остаться на числе 44. Нужно быстрее одержать 45-ю»
Макс Ферстаппен пошутил о гоночном номере соперника из «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
На Гран-при Венгрии гонщик «Ред Булл» одержал свою 44-ю победу в карьере.
«Надеюсь, я не останусь на числе 44. Было бы ужасно. Да, нужно быстрее одержать 45-ю», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».
Также Макс поделился мнением о борьбе с Хэмилтоном в первом повороте – британец стартовал с поула:
«Я сразу же почувствовал хорошее сцепление – никакой пробуксовки, как в Сильверстоуне. Хороший рывок, после чего у меня была внутренняя траектория, и первый поворот оказался за мной. Мы довольно поздно тормозили, затем я сделал свое дело и во втором повороте, а потом мог просто постепенно наращивать темп».
Исторические 12 побед «Ред Булл» и 7 Ферстаппена подряд, Норрис разбил трофей Макса, Попов и Фабричнова поженились, рекордный поул Хэмилтона и другие события Гран-при Венгрии
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