Макс Ферстаппен о победах: «Было бы ужасно остаться на числе 44. Нужно быстрее одержать 45-ю»

Макс Ферстаппен пошутил о гоночном номере соперника из «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

На Гран-при Венгрии гонщик «Ред Булл» одержал свою 44-ю победу в карьере.

«Надеюсь, я не останусь на числе 44. Было бы ужасно. Да, нужно быстрее одержать 45-ю», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».

Также Макс поделился мнением о борьбе с в первом повороте – британец стартовал с поула:

«Я сразу же почувствовал хорошее сцепление – никакой пробуксовки, как в Сильверстоуне. Хороший рывок, после чего у меня была внутренняя траектория, и первый поворот оказался за мной. Мы довольно поздно тормозили, затем я сделал свое дело и во втором повороте, а потом мог просто постепенно наращивать темп».

Исторические 12 побед «Ред Булл» и 7 Ферстаппена подряд, Норрис разбил трофей Макса, Попов и Фабричнова поженились, рекордный поул Хэмилтона и другие события Гран-при Венгрии