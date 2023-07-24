Гельмут Марко: «Пока не смогли в полной мере раскрыть потенциал последних обновлений болида»

Советник «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Венгрии, отметив очередное уверенное выступление .

«В субботу нам не удалось найти оптимальный баланс машины по ходу квалификации. А в гонке все сложилось превосходно. При этом мы пока не смогли в полной мере раскрыть потенциал последних обновлений болида.

Успешный старт и уверенность, с которой Макс пилотировал в дальнейшем, говорят о том, что он становится все более исключительным гонщиком. Он отлично работал с шинами, а также было видно, что он ехал с определенным запасом по скорости, а потом он еще и забрал себе лучший круг в гонке», – рассказал Марко.

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