Гельмут Марко: «Пока не смогли в полной мере раскрыть потенциал последних обновлений болида»

Теги Гран-при Венгрии Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги Гран-при Венгрии, отметив очередное уверенное выступление Макса Ферстаппена.

«В субботу нам не удалось найти оптимальный баланс машины по ходу квалификации. А в гонке все сложилось превосходно. При этом мы пока не смогли в полной мере раскрыть потенциал последних обновлений болида.

Успешный старт и уверенность, с которой Макс пилотировал в дальнейшем, говорят о том, что он становится все более исключительным гонщиком. Он отлично работал с шинами, а также было видно, что он ехал с определенным запасом по скорости, а потом он еще и забрал себе лучший круг в гонке», – рассказал Марко.

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2 комментария

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Роман
Хейтеры Максима плачут, он не намерен уступать ни одного Гран-при на таком болиде, увы!
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Alex Sin
Дед, ты прекращай пугать. Не смогли они пока в полной мере раскрыть потенциал последних обновлений болида. А когда раскроете, что будет? Фору начнёте давать соперникам. Одним словом, астанивитесь! Прекращайте самовозить и начинайте превозмогать, как Тото и Льюис.
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