Оскар Пиастри: «Приятно стать четвертым с не лучшим кругом. Отставание от Норриса больше, чем хотелось бы»

Теги Гран-при Великобритании Гран-при Венгрии Макларен Формула-1 Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Оскар Пиастри высказался о втором успехе «Макларена» в квалификациях подряд.

На Гран-при Великобритании оба пилота попали в топ-3, а сессию в Венгрии Ландо Норрис завершил третьим, Пиастри – четвертым.

«Пожалуй, у нас были опасения: трасса сильно отличается от «Сильверстоуна», тут гораздо жарче, а это было нашей ахиллесовой пятой в начале сезона.

Здорово по-прежнему быть среди лидеров. Мне показалось, что круг в третьем сегменте вышел не лучшим, что я когда-либо проезжал, и время в протоколе это отражает. Но приятно проехать такой круг и все равно стать четвертым», – отметил австралиец.

Пиастри также поделился мыслями о дебютном сезоне в «Формуле-1»:

«Я в целом доволен сезоном. Сегодня отставание от Ландо больше, чем мне бы хотелось (0,211 секунды – Sports.ru).

Воодушевляет, что я не думаю после уик-эндов: «Я не знаю, как он это делает, я так не могу». Я всегда понимаю, где допущены ошибки, и знаю, что выступать так возможно.

Дело в деталях и стабильности, а это приходит с опытом. Я стараюсь ускорить процесс, насколько могу. Гораздо приятнее осознавать, что можно бороться и учиться среди лидеров, а не в хвосте».

Гран-при Венгрии-2023. Хэмилтон выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й

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7 комментариев

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xamer 9
Вот так парень всего лишь после 10 гонок в Ф1 уже расстраивается отрыву в 0,2 секунды от талантливого и более опытного товарища по команде. При этом в словах пока только уважение к Ландо, надеюсь Оскар продолжит прогрессировать.
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+12
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RusSt
Маки впечатляют, обновления заработали а пара пилотов там одна из лучших на решетке
+7
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+7
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RusSt
Ответ xamer 9
Вот так парень всего лишь после 10 гонок в Ф1 уже расстраивается отрыву в 0,2 секунды от талантливого и более опытного товарища по команде. При этом в словах пока только уважение к Ландо, надеюсь Оскар продолжит прогрессировать.
Оскар хорош, по таланту не было вопросов после прохода ф3 и ф2 с первого года. Но в ф1 проявил выдержку не ныл не ругал команду, а как получил хорошую машину поехал на уровне Норриса который считается супер талантом
+7
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+6
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White Pardus
Молодец, парень! Лихо вкатился! Покажи своему земеле, как надо рулить МакЛареном, а не хохотальником торговать!
+3
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vulturecrow
Ответ RusSt
Оскар хорош, по таланту не было вопросов после прохода ф3 и ф2 с первого года. Но в ф1 проявил выдержку не ныл не ругал команду, а как получил хорошую машину поехал на уровне Норриса который считается супер талантом
пока Норриса он не догнал, но прогресс очевиден. Пиастри тоже считается суперталантом. с первого раза мало кто выигрывает Ф2.
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Гектор Печорин
В следующем сезоне пиастри будет впереди норриса
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White Pardus
Ответ RusSt
Оскар хорош, по таланту не было вопросов после прохода ф3 и ф2 с первого года. Но в ф1 проявил выдержку не ныл не ругал команду, а как получил хорошую машину поехал на уровне Норриса который считается супер талантом
Так точно!
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