Джордж Расселл: «Я разочарован, нам не нужно было так рисковать»

Пилот « » остался разочарован выступлением в квалификации к .

Из-за тактической ошибки команды Расселл попал в трафик на последнем быстром круге и не смог пройти дальше первого сегмента.

«Мы были быстры. Ощущения от машины были отличными. Но по ходу всей сессии мы действовали не синхронно с остальными.

В результате перед началом моего быстрого круга в последнем повороте меня обогнали сразу четыре машины. И я проигрывал 0,3 секунды к тому моменту, как подъехал к первому повороту, шины были вообще не готовы, так что то, что мы оказались медленными и не прошли дальше – это абсолютно нормально.

Я правда разочарован. Нам не нужно было так рисковать. В конце мы выехали всего на один быстрый круг – и мы были одними из немногих, кто так поступил. Машине более чем хватало скорости для прохода и во второй, и в третий сегмент. Мы редко допускаем такие ошибки. Но если ты не действуешь правильно, то получаешь то, что заслуживаешь», – рассказал Расселл.

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