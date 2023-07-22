Гран-при Венгрии останется в календаре «Ф-1» до 2032 года

Теги Гран-при Венгрии трассы Формула-1 Хунгароринг Авто

«Формула-1» объявила о продлении контракта на проведение Гран-при Венгрии.

Новое соглашение действует до 2032 года. Предыдущая сделка была рассчитана до сезона-2027.

Кроме того, автодром «Хунгароринг» в ближайшие годы ждет существенное переоборудование. В частности, будут перестроены здание боксов и главная трибуна.

Гран-при Венгрии проводится с 1986 года

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3 комментария

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Дима Миронов
на следующей год продлят до 36?)
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Brambila
Прекрасно! Любимая трасса, где надо работать ручками. Хунгароринг должен получить вечный контракт.
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Кавабунга Шреддоголовый
Несмотря на то, что она узкая, не очень обгонная, но мне она нравится. На ней надо работать все 4 км
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