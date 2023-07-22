Гран-при Венгрии останется в календаре «Ф-1» до 2032 года
«Формула-1» объявила о продлении контракта на проведение Гран-при Венгрии.
Новое соглашение действует до 2032 года. Предыдущая сделка была рассчитана до сезона-2027.
Кроме того, автодром «Хунгароринг» в ближайшие годы ждет существенное переоборудование. В частности, будут перестроены здание боксов и главная трибуна.
Гран-при Венгрии проводится с 1986 года
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