Гран-при Венгрии останется в календаре «Ф-1» до 2032 года

« » объявила о продлении контракта на проведение Гран-при Венгрии.

Новое соглашение действует до 2032 года. Предыдущая сделка была рассчитана до сезона-2027.

Кроме того, автодром « » в ближайшие годы ждет существенное переоборудование. В частности, будут перестроены здание боксов и главная трибуна.

проводится с 1986 года

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