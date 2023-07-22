Эндрю Шовлин: «Мерседес» будет рад возвращению де Вриса, но, подозреваю, он ищет место основного гонщика»

Теги возможные переходы Альфа Таури Формула-1 Мерседес Формула-2 Эндрю Шовлин Формула E Ник де Врис Авто

Эндрю Шовлин заявил, что в «Мерседесе» готовы принять Ника де Вриса.

До перехода в «Альфа Таури» де Врис работал на симуляторе «Мерседеса». Итальянскую команду Ник покинул после десяти этапов «Формулы-1».

В то же время главный гоночный инженер «Мерседеса» предположил, что гонщик попытается найти гоночное место в другой категории.

«Думаю, Ник будет искать нечто большее, чем просто место пилота симулятора – он захочет гоняться. Я общался с ним только в переписке, и он сказал, что сообщит о планах.

Безусловно, он очень помог нам, и мы будем рады его возвращению к этой роли. Но я подозреваю, что он сосредоточен на поиске места основного пилота. Если не в «Формуле-1», то в другой большой и конкурентоспособной серии. Его талант очевиден: он чемпион «Ф-2», чемпион «Формулы E», а победить там очень тяжело. Он снова захочет выигрывать», – поделился мыслями Шовлин.

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